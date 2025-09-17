ATENTAT NA KIRKA
Tonči Tadić: Kada metak postaje argument, demokracija je gotova
N1 Hrvatska
|
17. ruj. 2025. 15:10
| Novi dan
|
0komentara
Stručnjak za sigurnost i fizičar Tonči Tadić, gostovao je u Novom danu s Ivanom Hrstićem i komentirao atentat Charlieja Kirka, te Trumpove prijetnje sankcijama.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas