MIROVNI PREGOVORI

Vlatko Cvrtila: SAD bi se mogle i povući iz pregovora i napustiti Ukrajinu, to nije nerealna opcija

author
N1 Hrvatska
|
03. pro. 2025. 11:24

Sveučilišni profesor, stručnjak za geostrategiju i sigurnost Vlatko Cvrtila bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je komentirao najnovije razgovore između Rusije i SAD-a koji nisu urodili dogovorom, a Putin je bio vrlo kritičan prema nekim američkim prijedlozima u cilju postizanja mira u Ukrajini.

