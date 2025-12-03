MIROVNI PREGOVORI
Vlatko Cvrtila: SAD bi se mogle i povući iz pregovora i napustiti Ukrajinu, to nije nerealna opcija
N1 Hrvatska
|
03. pro. 2025. 11:24
Novi dan
|
0komentara
Sveučilišni profesor, stručnjak za geostrategiju i sigurnost Vlatko Cvrtila bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je komentirao najnovije razgovore između Rusije i SAD-a koji nisu urodili dogovorom, a Putin je bio vrlo kritičan prema nekim američkim prijedlozima u cilju postizanja mira u Ukrajini.
