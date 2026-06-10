Mirta Smodlaka Tanković
Znanstvenica s Ruđera: "Nastavimo li ovim putem, Jadran neće izgledati kao nekad"
U Novom danu s našim Hrvojem Krešićem razgovarala je Mirta Smodlaka Tanković Centra za istraživanje mora Instituta Ruđer Bošković, najavivši kampanju "Ne još jedna s mora. Jedna ZA more!" kojom se građani pozivaju da fotografiranjem morskih vrsta i pojava pridonesu znanstvenim istraživanjima i zaštiti mora.
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