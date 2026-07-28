"NEPRIJATELJSKA ATMOSFERA"
Šef UGP-a o kaznama za ugostitelje: Zar smo mi svi Al Capone?!
Predsjednik Udruge Glas poduzetnika (UGP) Bruno Samardžić u razgovoru s Ninom Kljenak u Novom danu komentirao je ublažavanje poreznih izmjena za paušalne obrtnike, odnos Vlade prema malim poduzetnicima, antiinflacijske mjere, zahtjeve UGP-a za uključivanje u donošenje odluka te politiku kazni prema ugostiteljima i poduzetnicima.
Potpredsjednik Vlade i ministar financijaTomislav Ćorić najavio je u ponedjeljak da paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od iduće godine neće biti povećana davanja državi.
Vlada je time ublažila prvotne najave izmjena u sklopu antiinflacijskog paketa, koje uključuju promjene u oporezivanju paušalnih obrta, kratkoročnog najma u turizmu, uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže poduzeća te ukidanje poreza na dohodak od mirovina.
Mjere sada trebaju biti upućene u javno savjetovanje, a njihova primjena predviđena je od 1. siječnja 2027. godine. Prema novom prijedlogu, bez promjene ostaju davanja za paušalne obrtnike koji godišnje uprihode do 40.000 eura, što prema procjeni Ministarstva financija obuhvaća 83,4 posto svih paušalnih obrtnika.
Predsjednik Udruge Glas poduzetnika (UGP) Bruno Samardžić u razgovoru za Novi dan rekao je da udruga i dalje traži da bude uključena u donošenje odluka koje se tiču malih poduzetnika.
"Mi smo svoje odradili. Pružili ruku i pokušali se s njima dogovoriti. I jučer smo prije presice ministra Ćorića slali dopise i slat ćemo ih i dalje. I na Ministarstvo gospodarstva i financija. Dopisi su usmjereni na to da nas se uključi u daljnje korake i savjetovanja u daljnjem kreiranju politika. Tražit ćemo pravne kanale da se uključimo u priču, bit ćemo prisutni u javnosti i govorit ćemo svoju stranu priče", rekao je Samardžić.
Dodao je kako UGP smatra da treba imati svoje mjesto za stolom kada se donose odluke koje utječu na male poduzetnike. "Želimo svoje mjesto za stolom jer UGP to zaslužuje jer smo za male poduzetnike sa specifičnim interesima koji nisu zastupljeni u javnosti", poručio je.
"Interes jedne grupe ne može doći na račun druge"
Govoreći o stavovima Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i Hrvatske obrtničke komore (HOK), Samardžić je rekao kako razumije da velike i male poduzetnike ne zastupaju uvijek isti interesi.
"Imaju svoje funkcije, HUP ima širi dijapazon članova i vrlo je teško takve situacije pomiriti. Postoje konfliktni interesi velikih i malih u ekonomiji. Interes jedne grupe ne može doći na račun druge grupe", rekao je.
Dodao je kako mali poduzetnici imaju svoju bazu i da ih se mora uključiti u rasprave. "HUP ima svoju politiku i kanale, ali konačno glas imaju mali poduzetnici. Imamo preko 90.000 članova u Facebook grupama, na društvenim smo mrežama i u javnosti smo. Imamo legitimaciju. Mi smo resurs za sve te organizacije. Mi smo resurs za Vladu. Od nas mogu dobiti puno toga", rekao je.
Istaknuo je kako je UGP Vladi dostavio analize predloženih mjera i upozoravao na moguće posljedice.
"Mi smo njima dali analize njihovog paketa mjera. Bili smo vrlo argumentirani oko toga što će se dogoditi, ne samo matematički već i s tim što će se dogoditi s ljudima. Rekli smo da će doći do toga da će ljudi instinktivno sebe sputavati u poslovanju ili će jednostavno prebacivati poslovanje da ne prijeđu taj prag, ljudima je to jako problematično", kazao je.
"Ne možete nekome dići troškove i tako smanjiti inflaciju"
Komentirajući tvrdnje Vlade da su porezne izmjene dio borbe protiv inflacije, Samardžić je rekao da u njima ne vidi antiinflacijski učinak.
"Ovo neće sniziti inflaciju u Hrvatskoj. Nazvali su ih antiinflacijskim mjerama jer ih nisu mogli nazvati proračunskim mjerama. Ja ne vidim tu ništa antiinflacijsko. Ne možete nekome dići troškove i tako smanjiti inflaciju", rekao je.
Smatra da će povećanje troškova poslovanja imati suprotan učinak. "Osobito jer je njihova teza da takav porezni teret stopira ljude da umjesto da se zaposle idu u paušalne obrte. Dakle, na neki način će se destimulirati obrte da bi ljudi ostali zaposleni, a tamo su još veći troškovi. Što je tu antiinflacijsko? Nema ničega", kazao je.
Prema njegovim riječima, riječ je o preraspodjeli poreznog tereta, a ne o mjeri koja će smanjiti cijene.
"Po meni je cijela priča oko toga da se napravi vrsta preraspodjele poreznog tereta. Stvar je u tome da nitko neće plaćati manje, troškovi se povećavaju", rekao je.
"Ministar gospodarstva nas ignorira dvije godine"
Samardžić je dodao kako ne smatra da je ministar financija odgovoran za širi problem odnosa prema poduzetnicima.
"Čak ne krivim ministra Ćorića zbog tog načina, on je ministar financija, ima jasnu zadaću, a to je da se pobrine da se te stvari izniveliraju. Nije njegov posao da razmišlja kako će se poduzetništvo razvijati, kako će to utjecati na poduzetnike", rekao je.
Dodao je da tu odgovornost vidi u Ministarstvu gospodarstva. "Onaj tko bi mislio o toj temi je ministar gospodarstva Ante Šušnjar. On nas ignorira. Dvije godine nas nije primio iako smo mu slali razne dopise. Mi nemamo ministra gospodarstva koji se interesira za male poduzetnike", rekao je.
"Model mora biti linearan, jednostavan i pošten"
Komentirajući odluku da se za najveći broj paušalnih obrtnika davanja neće mijenjati, Samardžić je rekao da problem vidi u samom modelu oporezivanja.
"Jednim žabama u loncu smo smanjili temperaturu, drugima povećali pa ćemo kasnije povećati i ovima. Jer inflacija te tjera iz jednog lonca u drugi s vremenom. Sam model je problem - to da netko mora razmišljati hoće li platiti 3.000 eura više ili manje ako izda ovu fakturu je suludo", rekao je.
"Moramo razmišljati da model mora biti linearan, jednostavan i pošten", dodao je. Na pitanje što je s dosadašnjim zahtjevima UGP-a, Samardžić je odgovorio da se, prema njegovu mišljenju, nije dogodila konkretna promjena.
"Ništa se konkretno nije dogodilo po tom pitanju, dobili smo dopis nazad iz Ministarstva financija, a vidimo rezultat toga. Nećemo stati na ovome, osobito nakon što se dogodilo s ugostiteljima i nekakvim kaznama, nezadovoljstvo raste", rekao je.
"Pripremamo prosvjed"
Najavio je i daljnje aktivnosti udruge.
"Mi to nezadovoljstvo kanaliziramo, mi govorimo ono što čujemo od ljudi na terenu. Moram reći, ova jesen će biti interesantna i mi se pripremamo za prosvjed. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati. Nas se mora čuti, moramo se za svoja prava izboriti, vrijeme je da ljudi koji uplaćuju u proračun - da za svoj novac želimo dobiti više", kazao je.
O zatvaranju lokala u Šibeniku: Ne možemo se prema ljudima ponašati kao da su Al Capone
Osvrnuo se i na slučajeve zatvaranja ugostiteljskih objekata zbog manjih nepravilnosti, među kojima je i slučaj iz Šibenika kada je objekt zatvoren zbog manjka od četiri eura u blagajni.
"Važno je da se te kazne revidiraju, nije ista kazna za četiri eura viška u kasi i u situaciji kada imate ozbiljan sanitarni propust, dakle štetu za goste. Ti objekti bi se trebali zatvarati u trenucima kada postoji opasnost za radnike i klijente", rekao je.
Smatra da se u takvim slučajevima trebaju primjenjivati drugačije sankcije. "Ako je taj objekt napravio financijsku štetu - daj mu financijsku kaznu, ako je ponovi poduplaj je, poduplaj je", poručio je.
Na tvrdnju da neki poduzetnici eventualne kazne uračunavaju u poslovni model, Samardžić je odgovorio da se takve situacije trebaju rješavati kroz financijske kazne, a ne zatvaranjem objekata.
"Onda oni ukalkuliraju to, Porezna nek uzme svoj dio, kao što pokušava ovdje, i svima dobro. Mi se moramo naučiti ekonomiji, ne treba kažnjavati one koji pokušavaju raditi", rekao je.
Dodao je da se prema poduzetnicima ne smije stvarati neprijateljska atmosfera. "Ne možemo se ponašati prema ljudima kao da su Al Capone. Pa kao znam ja što je on napravio pa ću ga za četiri eura zatvoriti. Isto kao što Capone nije pao na kriminalu, ali je pao na porezu. Što smo mi svi Al Capone? Ne možemo tako funkcionirati, drugačiji model mora postojati", rekao je.
"Ima puno slučajeva gdje su inspektori provocirali prekršaj"
Samardžić je na kraju upozorio i na nepovjerenje koje, kako tvrdi, postoji između inspekcija i poduzetnika.
"Ima puno slučajeva gdje su inspektori provocirali prekršaj. Dođu u lokal i kažu: 'Ajde donesi nam stol, znamo da je završilo, ali jel bi nam dao popit piće'. Je li to dobar pristup?", upitao je.
"Tu se stvara veliko nepovjerenje i psihoza u naše gospodarstvo čega se trebamo riješiti. Treba početi razmišljati o tome da atmosfera bude partnerska, a ne neprijateljska", zaključio je Samardžić.
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