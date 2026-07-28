Šef UGP-a o kaznama za ugostitelje: Zar smo mi svi Al Capone?!

"Mi smo svoje odradili. Pružili ruku i pokušali se s njima dogovoriti. I jučer smo prije presice ministra Ćorića slali dopise i slat ćemo ih i dalje. I na Ministarstvo gospodarstva i financija. Dopisi su usmjereni na to da nas se uključi u daljnje korake i savjetovanja u daljnjem kreiranju politika. Tražit ćemo pravne kanale da se uključimo u priču, bit ćemo prisutni u javnosti i govorit ćemo svoju stranu priče", rekao je Samardžić.