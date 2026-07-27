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Vlada potvrdila da poskupljuje gorivo: Evo koliko ćete ga plaćati od sutra
N1 Hrvatska
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27. srp. 2026. 11:39
| Vijesti
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Vlada je na sjednici donijela odluku o novim cijenama goriva koje će se primjenjivati od ponoći tijekom sljedeća dva tjedna.
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Ovakav režim stupa na snagu 28. srpnja, a vrijedit će do 10. kolovoza.
Ovo su nove cijene:
- 1,62 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,08 EUR/l)
- 1,75 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,16 EUR/l)
- 1,21 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,19 EUR/l)
- 1,28 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,05 EUR/kg)
- 1,86 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,05 EUR/kg).
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