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Vlada potvrdila da poskupljuje gorivo: Evo koliko ćete ga plaćati od sutra

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N1 Hrvatska
|
27. srp. 2026. 11:39
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Man on a gas station. Guy refuelong a car. Male in a white shirt.
Freepik/Ilustracija

Vlada je na sjednici donijela odluku o novim cijenama goriva koje će se primjenjivati od ponoći tijekom sljedeća dva tjedna.

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Ovakav režim stupa na snagu 28. srpnja, a vrijedit će do 10. kolovoza.

Ovo su nove cijene:

  • 1,62 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,08 EUR/l)
  • 1,75 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,16 EUR/l)
  • 1,21 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,19 EUR/l)

GORIVO
VLADA

  • 1,28 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,05 EUR/kg)
  • 1,86 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,05 EUR/kg).
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VLADA

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