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FOTO, VIDEO / Zapaljen oltar u Međugorju, išarani kipovi Gospe
Nepoznati počinitelj oskvrnuo je Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih središta u svijetu, a policija provodi očevid i utvrđuje okolnosti događaja.
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Na mjestu Podbrdu, gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. godine ukazuje Gospa, crnom bojom preliveno je lice i ruke Gospina kipa.
Nadzorna kamera snimila muškarca kako pali vanjski oltar Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/y2cbZ72bdg— RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026
Na postolju je ispisan napis "Đavo u suknji" te poruka da su vidjelice lagale.
Zapaljen vanjski oltar pored Crkve svetog Jakova u Međugorju pic.twitter.com/uQeXdmZLhy— RTV Herceg-Bosne (@rtvhercegbosne) July 28, 2026
Nedugo nakon toga zapaljen je vanjski oltar crkve sv. Jakova.
Na društvenim mrežama objavljena je videosnimka na kojoj se vidi osoba kako dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i potom ga pali.
Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije priopćilo je da je prvu dojavu zaprimila u 4.30 sati zbog oštećenja Gospina kipa, a u 5 sati zaprimljena je i prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova.
Požar je brzo ugašen.
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