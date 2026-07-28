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vandalizam

FOTO, VIDEO / Zapaljen oltar u Međugorju, išarani kipovi Gospe

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Hina
|
28. srp. 2026. 09:34
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09:58
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Nepoznati počinitelj oskvrnuo je Gospin kip na Podbrdu i zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih središta u svijetu, a policija provodi očevid i utvrđuje okolnosti događaja.

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Na mjestu Podbrdu, gdje šestero vidjelaca tvrdi da im se od 1981. godine ukazuje Gospa, crnom bojom preliveno je lice i ruke Gospina kipa.

Na postolju je ispisan napis "Đavo u suknji" te poruka da su vidjelice lagale.

Nedugo nakon toga zapaljen je vanjski oltar crkve sv. Jakova.

Na društvenim mrežama objavljena je videosnimka na kojoj se vidi osoba kako dolazi sa spremnikom goriva, polijeva vanjski oltar zapaljivom tekućinom i potom ga pali.

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije priopćilo je da je prvu dojavu zaprimila u 4.30 sati zbog oštećenja Gospina kipa, a u 5 sati zaprimljena je i prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova.

Požar je brzo ugašen.

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Teme
međugorje vandali vandalizam

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