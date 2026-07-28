MUHAMED GAFIĆ
Doajen alpinizma u BiH o planini koja je odnijela pet života: Ona krije tri smrtonosne zamke
O uzrocima nesreće na planini Elbrus, u kojoj je život izgubilo petero alpinista iz Bosne i Hercegovine, i dalje se raspravlja.
Oglas
Doajen bosanskohercegovačkog alpinizma Muhamed Gafić, koji iza sebe ima više od 800 uspona diljem svijeta, a Elbrus je osvojio još 1974. godine, rekao je da ta planina krije nekoliko opasnosti koje mnogi podcjenjuju.
Prije svega upozorava da klimatske promjene dodatno povećavaju rizik.
"Kamene i snježne lavine te ledene pukotine sada su stalna prijetnja. Planinari to moraju uzeti u obzir pri svakom planiranju uspona", rekao je Gafić za Klix.
Prema njegovim riječima, Elbrus ima tri velike zamke.
Prva je žičara, koja planinare vrlo brzo podiže na gotovo 4000 metara nadmorske visine, zbog čega organizam nema dovoljno vremena prilagoditi se visini.
Druga su ratraci, vozila koja penjače prevoze gotovo do 5000 metara nadmorske visine, čime se dodatno povećava rizik od visinske bolesti i pogrešne procjene.
Treća i najopasnija zamka je takozvano sedlo, na oko 5300 metara između dvaju vrhova Elbrusa.
"Kada penjači uđu u sedlo, upadaju u zamku. Ako se odatle moraju povući zbog lošeg vremena, povratak je dvostruko teži jer su već iscrpljeni, a pritom moraju donositi razumne odluke. Ondje vjetar puše najjače i drastično pothlađuje tijelo", objasnio je Gafić.
Najteža odluka je odustati
Iskusni alpinist upozorava da mnogi planinari, kada se približe vrhu, upadaju u ono što naziva "magnetskom privlačnošću cilja".
"Sve manje razumno prosuđuju. Donesu odluku da idu na vrh, pa što god bilo. A na vrijeme ne donesu odluku da se povuku. Ja sam osobno sa svojim partnerima odustao svega 30 metara ispod jednog vrha jer smo procijenili da bi povratak kasnije bio previše opasan", rekao je Gafić.
Dodaje da mnogi danas odlaze na visoke planine oslanjajući se isključivo na fizičku spremnost, bez dovoljno znanja o aklimatizaciji, visinskoj bolesti i ponašanju u slučaju naglog pogoršanja vremena.
Tragedija na Elbrusu, ali i odluka hercegovačke ekspedicije da se okrene svega nekoliko stotina metara ispod cilja, pokazale su koliko u visokogorstvu granica između života i smrti često ovisi o jednoj procjeni i spremnosti da se od vrha odustane na vrijeme.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas