UZNEMIRUJUĆE
Bespomoćnog mladića tukli, gazili i vukli po cesti u centru Slavonskog Broda. Policija istražuje
Društvenim mrežama širi se uznemirujuća videosnimka brutalnog napada na mlađu mušku osobu, koji se, prema dostupnim informacijama, dogodio tijekom noći sa subote na nedjelju u Zajčevoj ulici u središtu Slavonskog Broda.
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Na snimci se vidi nekoliko osoba okupljenih oko mladića koji nepomično leži na kolniku. Jedan od njih nastavlja ga udarati nogama, gaziti i vući po cesti, dok ostali uglavnom promatraju događaj. U jednom trenutku jedna osoba pokušava zaustaviti daljnje nasilje, piše SBonline.
Prema neslužbenim informacijama, svemu je prethodio fizički sukob nakon kojeg je ozlijeđeni završio na tlu. Snimka ne prikazuje okolnosti koje su prethodile incidentu, već samo njegov završni dio.
Ozlijeđeni mladić prevezen je u Opću bolnicu "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Za sada nije poznata težina njegovih ozljeda niti kako će one biti pravno kvalificirane.
Prema neslužbenim informacijama, jedna od osoba koja se na snimci ističe kao napadač navodno je maloljetna.
Iz policije su za N1 potvrdili da je kriminalističko istraživanje u tijeku i da će više informacija biti poznato nakon završetka istraživanja.
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