Gradonačelnik Svete Nedelje

Zurovec: "Ne vidim radikalizaciju u društvu, puno sam na ulici s ljudima. Mi smo tolerantan narod"

28. kol. 2025. 11:04

Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje i nezavisni saborski zastupnik, gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao otkazivanje festivala u Benkovcu, rast BDP-a...

