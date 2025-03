Pravobraniteljica: U 2023. zabilježeno 13 posto više prijava povrede prava djeteta

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

U 2023. godini zabilježeno je 13 posto više slučajeva povrede prava djece nego u prethodnoj godini, a posebice zabrinjava rast nasilja u školama za 80 posto, upozorila je u srijedu pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević, predstavljajući izvješće o radu.

“Tijekom 2023.godine susreli smo se s oko 1300 djece čije poruke prenosimo kroz naše izvještaje. Zabilježili smo 13 posto više prijava povrede prava djece nego prethodne godine, ukupno 2183”, rekla je pravobraniteljica u Hrvatskom saboru.

Najviše prijava vezano je uz područja pravosuđa i obrazovanja, dodala je pravobraniteljica. Za pretprošlu je godinu kazala da je bila specifična po traumatičnim ratnim događajima u svijetu kojoj su djeca bila izložena preko medija.

Porast detaljnih izvještaja o nasilnim događajima ne može pozitivno utjecati na razvoj mladih

“Porast detaljnih medijskih izvještaja o nasilnim događajima i njihovo dijeljenje na društvenim mrežama, od obiteljskog i vršnjačkog nasilja do ratnih izvještaja, ne može pozitivno utjecati na razvoj mladih koji su već dovoljno anksiozni i zabrinuti za svoju budućnost”, upozorila je.

Pravobraniteljica za djecu o tragediji u Međimurju: Hrvatska nije ispunila ono na što se obvezala

Osim toga, ukazala je na porast nasilja u obitelji, kao i u odgojno-obrazovnim ustanovama, gdje se nasilje u 2023. povećalo za 80 posto.

“Naša je odgovornost djeci poslati nedvosmislenu poruku da je svaki oblik nasilja neprihvatljiv te da će svako nasilje biti sankcionirano”, poručila je.

Također su zabrinjavajući podaci o smrtno stradaloj djeci, istaknula je Pirnat Dragičević. U 2023.godkakoini, 21 dijete izgubilo je život u prometu, sedmero djece je ubijeno, sedam ih je počinilo samoubojstvo, a 43-oje djece ih je pokušalo.

Tragični događaji ukazuju na potrebu većeg ulaganja u prevenciju

“Ovi tragični događaji ukazuju na potrebu većeg ulaganja za preventivne programe te za dodatnu podršku djeci i roditeljima u svim područjima, posebno u području obrazovanja, pravosuđa, socijalne skrbi i zdravstva. Isto tako, potrebne su hitne, sustavne promjene”, kazala je Pirnat Dragičević.

Kako rješavati konflikte unutar obitelji na zdrav način

Kao pozitivne promjene u izvještajnoj godini, navela je smanjenje stope rizika od siromaštva, gradnju novih vrtića diljem zemlje, povećanje doplatka za djecu, povratak u obnovljene škole i osigurane tople obroke za učenike u školama

Na pitanje HDZ-ove Vesne Bedeković o podnositeljima prijava, u najvećem broju slučajeva su to odrasle osobe ili roditelji, rekla je pravobraniteljica, zatim slijede institucije, dok su u tri navrata prijavitelji bila djeca.

“Ovom posljednjom brojkom ne mogu biti zadovoljna jer bi htjela da nam se djece češće obraćaju”, kazala je.

Miletić upozorio da je 70 posto srednjoškolaca barem jednom u životu kockalo

Zastupnik Mosta Marin Miletić istaknuo je problem rastuće ovisnosti o kocki i igrama na sreću, dodavši da je 70 posto srednjoškolaca barem jednom u životu kockalo.

Stručnjakinje nakon napada u školi: “Treba očekivati nemir, tugu, plakanje. Djeca će biti prestrašena”

“Zalagali smo se za strože reguliranje, no došlo je do smanjenja standarda. Prvo smo imali 1000 metara kao predviđenu udaljenost kladionica od škola, a sada je smanjena na 500 metara”, rekla je Pirnat Dragičević.

Zastupnica SDP-a Marija Lugarić spomenula je problem nedostatka smještajnih kapaciteta za djecu bez roditeljske skrbi, posebno za mlađu od sedam godina.

“Također postoji nedostatak smještajnih kapaciteta za djecu s poremećajem u ponašanju, stoga se velike nade polažu u program ‘Iskorak’ koji bi trebao omogućiti bolje ostvarivanje prava i te djece”, rekla je Lugarić.

Dubravka Lipovac Pehar iz kluba Domovinskog pokreta tražila je od pravobraniteljice pojašnjenje dijela izvješća u kojem se “problematizira obilježavanje Dana kruha i molitve prije jela”.

Mrak Taritaš: Vlada ignorira mentalno zdravlje djece, bez psihologa 585 škola

“Treba naglasiti da je vjeronauk u Hrvatskoj izborni predmet. Mi se zalažemo da djeca koja ne izaberu vjeronauk mogu imati alternativne sadržaje, tako da u vrijeme vjeronauka budu na sigurnom mjestu i u sigurnom okruženju”, odgovorila je pravobraniteljica.

Anka Mrak Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) posebno je ukazala na mentalno zdravlje djece i mladih. Vlada i dalje ignorira mentalno zdravlje djece i mladih, dva puta odbila je zaključak da se u svim školama osigura psihološka pomoći za sve učenike, kazala je, navodeći kako je u Hrvatskoj 585 škola bez psihologa.

Anita Curiš Krok (Klub SDP-a) ocjenjuje zabrinjavajućim što institucije ne slušaju preporuke pravobraniteljice.

Nadležnim tijelima u 2023. upućena je 71 opća preporuka, upozorenje ili priopćenje s ciljem unaprjeđivanja zaštite prava sve djece, od kojih su prihvaćene 32 preporuke, ali je samo deset preporuka realizirano.

Klubovi SDP-a i Možemo! za uvođenje univerzalnog dječjeg dohotka

Curiš Krok založila se također za uvođenje univerzalnog dječjeg dohotka i time smanji stopa rizika od siromaštva djece.

Za isto je i Dubravka Novak (Klub Možemo!) ističući da bi univerzalni dječji doplatak dao jednaku početnu šansu svakom djetetu.

Anđelka Salopek (Klub HDZ-a) istaknula je kao pozitivno uvođenje u osnovnim školama besplatnih obroka, besplatnih udžbenika i besplatnog prijevoza, organizaciju cjelodnevne škole kao i prelazak na rad u jednoj smjeni.

Osiguravanje besplatnih obroka je pohvalno, no time nisu obuhvaćene srednje škole, upozorio je Milorad Pupovac (Klub SDSS-a) koji smatra da to pravo treba proširiti i na srednjoškolske učenike. “Ne znam zašto je to preskočeno jer i tamo ima djece koja su gladna”, rekao je.

Pupovac je također naglasio da posebnu brigu zaslužuju djeca u otočnim i nerazvijenim sredinama, poput povratničkih kao i populacijski osiromašenim sredinama, neovisno o nacionalnosti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok