Adria News S.à r.l. pokreće Adria News Network, neovisni brend za jugoistočnu Europu
Adria News Network (ANN) danas službeno počinje s radom pod okriljem kompanije Adria News S.à r.l., okupljajući 14 vodećih televizijskih, tiskanih i digitalnih informativnih brendova u poseban upravljački okvir usmjeren dodatnoj zaštiti uredničkih sloboda.
ANN je uspostavljen unutar novog upravljačkog okvira za medijski portfelj United Group i uvodi nadzor od strane neovisnog Upravnog odbora, jasno definirano uredničko vodstvo te ojačane mehanizme zaštite pri donošenju odluka u redakcijama.
Zaštitni mehanizmi se odnose na televizijske, tiskane i digitalne medije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji, uključujući N1, Nova S, Vijesti i Danas, objedinjujući etablirane i pouzdane informativne brendove, nagrađivane novinare i iskusno uredničko vodstvo. S više od 1.000 novinara i zaposlenika, ovi mediji dosežu ukupnu publiku od preko 16 milijuna ljudi.
Uvođenje novog upravljačkog okvira znači da će informativni mediji sada odgovarati potpuno neovisnom Upravnom odboru, bez izvršnih direktora ili predstavnika dioničara iz United Groupa.
Odbor čine direktori svjetskog ugleda s bogatim međunarodnim iskustvom u medijima, upravljanju i regulatornim standardima, a njime predsjeda Rani R. Raad. Rani ima više od 25 godina iskustva, uključujući funkcije predsjednika CNN Commercial Worldwidea, glavnog izvršnog direktora International Media Investmentsa (IMI) te predsjednika i operativnog partnera RedBird IMI-a.
Uz njega su Nigel Baker, viši britanski medijski izvršni direktor koji trenutačno predsjeda Odborom Sky Newsa, panelom stručnjaka osnovanim radi osiguravanja uredničke neovisnosti britanskog kanala, te Brent Sadler, nagrađivani novinar i bivši viši međunarodni dopisnik CNN-a. Kao glavni izvršni direktor za vijesti ANN-a (Chief News Executive), Brent će nadzirati uredničke standarde (kako ih definira neovisno Uredničko vijeće), vodstvo redakcija i integritet novinarstva mreže. Djelovat će u skladu s upravljačkim procedurama koje utvrđuje Odbor te nadzirati uredničke standarde definirane Uredničkim vijećem i Uredničkom poveljom. Dodatni članovi Odbora su Thomas Probst, Niall Martin i Kirenga Mbonampeka.
Kako bi se osigurala urednička neovisnost, Adria News S.à r.l. osnovala je Uredničko vijeće sastavljeno od uglednih međunarodnih medijskih stručnjaka. Vijeće će kao jedan od prvih formalnih koraka izraditi i usvojiti Uredničku povelju te će ubuduće osiguravati vanjsku odgovornost i smjernice u vezi s uredničkim standardima, etikom i usklađenošću.
Članove Uredničkog vijeća čine:
- Nigel Baker – predsjednik Vijeća.
- May Chidiac – međunarodno priznata novinarka, medijska liderica i zagovornica slobode medija, koja je svjetsku prepoznatljivost stekla nakon što je preživjela pokušaj atentata 2005. godine, braneći neovisno novinarstvo na Bliskom istoku.
- Simon Bucks – viši medijski izvršni direktor, član britanskog Ofcom Content Boarda i počasni tajnik te povjerenik Royal Television Societyja.
Urednička nadležnost medija koji izvještavaju prema Adria News Networku u potpunosti je odvojena od korporativnog odlučivanja. Ovaj upravljački okvir dodatno osigurava uredničku neovisnost svih informativnih medija te jamči da nijedan vanjski utjecaj, dioničari ili uprava Grupe ne mogu oblikovati uređivačku politiku, ton ili prosudbu.
Model je osmišljen kako bi osigurao dugoročnu održivost, zaštitio urednički integritet od vanjskih utjecaja te pružio stabilnost i jasnoću novinarima, zaposlenicima i publici.
Rani R. Raad, novoimenovani predsjednik Upravnog odbora Adria News S.à r.l. (ANN), izjavio je:
„Adria News Network započinje s radom uz jasno upravljanje, neovisno vodstvo i zaštićenu uredničku nadležnost. Naša je odgovornost kao Odbora osigurati dugoročnu snagu i održivost organizacije, istodobno štiteći uvjete u kojima neovisno novinarstvo može napredovati.”
Nigel Baker, predsjednik Uredničkog vijeća, izjavio je:
„Ovaj okvir pruža snažan i vjerodostojan temelj za neovisno novinarstvo. Adria News Network osmišljen je tako da djeluje bez vanjskog utjecaja, uz jasne zaštitne mehanizme za očuvanje uredničkog integriteta i poštivanje najviših profesionalnih standarda.”
Neovisni Upravni odbor ANN-a čine:
- Rani R. Raad, s više od 25 godina globalnog iskustva u vođenju medija. Više od dva desetljeća proveo je u CNN-u i Warner Bros. Discoveryju, gdje je obnašao dužnost predsjednika CNN Commercial Worldwidea. Kasnije je bio glavni izvršni direktor International Media Investmentsa (IMI) te predsjednik i operativni partner RedBird IMI-a.
- Brent Sadler, nagrađivani britanski novinar i bivši viši međunarodni dopisnik CNN-a, gdje je također obnašao dužnost šefa dopisništva u Beirutu. Prethodno je radio kao dopisnik za Bliski istok za ITN, izvještavajući iz cijele regije. Kao suosnivač, imao je ključnu ulogu u uspostavi N1 televizije kao vodećeg regionalnog informativnog kanala. Na funkciji glavnog izvršnog direktora za vijesti ANN-a, nadzire uredničke standarde, vodstvo redakcija i integritet novinarstva mreže.
- Nigel Baker, britanski novinar i medijski izvršni direktor s bogatim iskustvom u uredničkom vodstvu i upravljanju. Predsjeda Odborom Sky Newsa, koji je osnovan radi osiguravanja uredničke neovisnosti ovog britanskog kanala. Obnašao je visoke dužnosti u ITN-u, Associated Pressu i Reutersu, donoseći bogato iskustvo u područja standarda rada redakcija, regulatorne suradnje i novinarstva u javnom interesu. Također je bivši glavni izvršni direktor zaklade Thomson Foundation koja je podupirala neovisno novinarstvo u više od 100 zemalja.
Odboru će se također pridružiti Thomas Probst, Niall Martin i Kirenga Mbonampeka.
- Uredničko vijeće Adria News Networka čine:
- Nigel Baker
- Dr. May Chidiac – libanonsko-francuska novinarka, voditeljica i akademkinja s više od 25 godina iskustva u televiziji i radiju. Karijeru je započela 1985. godine i postala jednom od vodećih libanonskih voditeljica političkih talk-show emisija u udarnom terminu. Doktorirala je informacijske i komunikacijske znanosti na Université Panthéon-Assas (Paris II) te od 1999. djeluje kao profesorica medija na Notre Dame Universityju. Također radi kao savjetnica za medije, komunikacije i institucionalni razvoj. Međunarodno priznata zagovornica slobode medija, preživjela je ciljani pokušaj atentata 2005. godine te se sljedeće godine vratila radu u medijima. Dobitnica je UNESCO-ove nagrade UNESCO Guillermo Cano za slobodu medija i francuskog odlikovanja Légion d'Honneur te osnivačica Zaklade May Chidiac koja podupire medijsku pismenost i neovisno novinarstvo.
- Simon Bucks – član je britanskog Ofcom Content Boarda te počasni tajnik i povjerenik Royal Television Societyja. Prethodno je obnašao visoke uredničke dužnosti u ITV-u, ITN-u i Sky Newsu te je bio glavni izvršni direktor BFBS-a (British Forces Broadcasting Service).
United Group ostaje vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u regiji, usmjerena upravljanju portfeljem i stvaranju vrijednosti u okviru svojih operativnih poslovanja.
- Mediji koji su ovime obuhvaćeni:
- Bosna i Hercegovina: Televizija N1
- Hrvatska: N1 Hrvatska
- Crna Gora: Televizija Vijesti, Vijesti (dnevne novine)
- Srbija: N1 Srbija, Nova S, Radar, Danas te Nova tiskana i digitalna izdanja
- Slovenija: N1 Slovenija
"Adria News Network započinje s radom uz jasno upravljanje, neovisno vodstvo i zaštićenu uredničku nadležnost. Odgovornost Odbora je osigurati dugoročnu snagu i održivost organizacije, istodobno štiteći uvjete u kojima neovisno novinarstvo može napredovati", rekao je Rani R. Raad – predsjednik, Adria News Network
Brent Sadler izjavio je:
„Kao suosnivač N1 i jedan od onih koji su pomogli dovesti brend CNN u regiju, vjerujem da vjerodostojno novinarstvo ovisi o snažnim uredničkim standardima, čvrstom institucionalnom upravljanju i neovisnosti od političkog ili komercijalnog utjecaja. Zadatak sada nije osmišljavati, nego ojačavati – osigurati jasnu odvojenost uredničkog i korporativnog odlučivanja, ojačati odgovornost i pružiti dugoročnu stabilnost. Moja je uloga podržati uredničko vodstvo i neovisnost redakcija u cijeloj organizaciji. Uredničke odluke ostaju u rukama urednika i novinara, koji djeluju u transparentnom i odgovornom okviru osmišljenom radi zaštite javnog interesa.”
Nigel Baker izjavio je:
„Ovaj upravljački okvir pruža snažan i vjerodostojan temelj za neovisno novinarstvo. Adria News osmišljena je tako da djeluje bez vanjskog utjecaja, uz jasne mehanizme zaštite uredničkog integriteta i poštivanja najviših profesionalnih standarda. Izravno sam se uvjerio koliko su snažno upravljanje i zaštita uredništva važni za zdravlje svakog informativnog medija. Ono što se ovdje gradi ambiciozno je i nužno – struktura koja novinarima omogućuje obavljanje posla profesionalno i bez pritisaka, uz istodobno stvaranje dugoročne stabilnosti za organizaciju.”
Dr. May Chidiac izjavila je:
„Snaga ove inicijative leži u okupljanju iskusnih medijskih lidera oko zajedničke predanosti neovisnosti, etici i profesionalnim standardima. Ponosna sam što sam dio Vijeća usmjerenog na zaštitu novinarstva i podršku redakcijama da svoj posao obavljaju bez straha i utjecaja.”
Simon Bucks izjavio je:
„Drago mi je što sam dio Uredničkog vijeća osnovanog radi podrške vodstvu i redakcijama Adria News Networka. Uvjeren sam da će, uz jasan upravljački okvir, biti usmjereno na uredničke standarde, neovisnost i povjerenje javnosti. Kako se organizacija bude razvijala, ta će jasnoća poduprijeti rad nagrađivanih informativnih redakcija ANN-a, uz osiguravanje odgovornosti i dugoročne održivosti.”
