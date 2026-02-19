Adria News S.à r.l. pokreće Adria News Network, neovisni brend za jugoistočnu Europu

„Kao suosnivač N1 i jedan od onih koji su pomogli dovesti brend CNN u regiju, vjerujem da vjerodostojno novinarstvo ovisi o snažnim uredničkim standardima, čvrstom institucionalnom upravljanju i neovisnosti od političkog ili komercijalnog utjecaja. Zadatak sada nije osmišljavati, nego ojačavati – osigurati jasnu odvojenost uredničkog i korporativnog odlučivanja, ojačati odgovornost i pružiti dugoročnu stabilnost. Moja je uloga podržati uredničko vodstvo i neovisnost redakcija u cijeloj organizaciji. Uredničke odluke ostaju u rukama urednika i novinara, koji djeluju u transparentnom i odgovornom okviru osmišljenom radi zaštite javnog interesa.”