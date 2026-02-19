Adria News Network
United Group uvodi novi upravljački okvir radi zaštite neovisnosti svojih informativnih medija
Kompanija United Group objavila je danas uvođenje novog upravljačkog okvira za svoje informativne medije, potvrđujući svoju posvećenost zaštiti uredničke neovisnosti i novinarskih sloboda.
U okviru novog modela, informativni programi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji bit će objedinjeni pod brendom Adria News Network, koji ima vlastito upravljanje, potpuno neovisan Upravni odbor i Uredničko vijeće sastavljeno od visokopozicioniranih međunarodnih medijskih stručnjaka. Uredničko vijeće pružat će vanjski nadzor i smjernice u vezi s uredničkim standardima, etikom i najboljim praksama.
Adria News Network okuplja raznolik portfelj etabliranih i nagrađivanih televizijskih, tiskanih i digitalnih medija, uključujući N1, Novu S, Vijesti i Danas. Ovi mediji posluju više od desetljeća – Danas, primjerice, 28 godina – i djeluju na zajedničkom tržištu od više od 16 milijuna ljudi te zapošljavaju preko 1.000 novinara i drugih djelatnika. Informativni mediji u Grčkoj i Bugarskoj nisu obuhvaćeni ovom strukturom.
Nakon opsežne analize globalnih najboljih praksi u upravljanju, tržišnim uvjetima i dugoročnoj održivosti, koju su provela vodeća međunarodna savjetodavna društva, ovaj je okvir prepoznat kao najučinkovitiji način zaštite uredničke neovisnosti u praksi, uz istodobno osiguravanje stabilnosti, transparentnosti i otpornosti poslovanja.
Stan Miller, glavni izvršni direktor United Groupa, izjavio je: „Uvođenje novog upravljačkog okvira i linija izvještavanja unutar Adria News Networka ojačat će i formalizirati uredničku neovisnost informativnih medija. Time se osigurava budućnost u kojoj će novinarske slobode i dalje biti zaštićene i izolirane od utjecaja uprave Grupe, dioničara i vanjskih čimbenika.”
Nikos Stathopoulos, predsjednik BC Partners Europe, većinskog vlasnika United Groupa, izjavio je: „Pozdravljamo i podupiremo ove promjene koje predstavljaju jasan i promišljen izbor za zaštitu uredničke neovisnosti, uz osiguravanje jasnoće za poslovanje i zaposlenike. Zaštita uredničkog integriteta od vanjskih utjecaja ugrađena je u novi upravljački okvir Adria News Networka.”
Neovisni Upravni odbor ANN-a činit će:
- Rani R. Raad, s više od 25 godina globalnog iskustva u vođenju medija. Više od dva desetljeća proveo je u CNN-u i Warner Bros. Discoveryju, gdje je obnašao dužnost predsjednika CNN Commercial Worldwidea. Kasnije je bio glavni izvršni direktor International Media Investmentsa (IMI) te predsjednik i operativni partner RedBird IMI-a.
- Nigel Baker, istaknuti britanski novinar i izvršni medijski direktor s bogatim iskustvom u uredničkom vodstvu i upravljanju. Predsjeda Odborom Sky Newsa, koji je osnovan radi osiguravanja uredničke neovisnosti ovog britanskog kanala. Obnašao je visoke dužnosti u ITN-u, Associated Pressu i Reutersu, donoseći bogato iskustvo u područja standarda rada redakcija, regulatorne suradnje i novinarstva u javnom interesu. Također je bivši glavni izvršni direktor zaklade Thomson Foundation koja je podupirala neovisno novinarstvo u više od 100 zemalja.
- Brent Sadler, nagrađivani britanski novinar i bivši viši međunarodni dopisnik CNN-a, gdje je također obnašao dužnost šefa dopisništva u Beirutu. Prethodno je radio kao dopisnik za Bliski istok za ITN, izvještavajući iz cijele regije. Kao suosnivač, imao je ključnu ulogu u uspostavi N1 televizije kao vodećeg regionalnog informativnog kanala. Na funkciji glavnog izvršnog direktora za vijesti ANN-a, nadzire uredničke standarde, vodstvo redakcija i integritet novinarstva mreže.
- Thomas Probst, Niall Martin i Kirenga Mbonampeka.
Uredničko vijeće Adria News Networka činit će:
- Nigel Baker
- Dr. May Chidiac – libanonsko-francuska novinarka, voditeljica i akademkinja s više od 25 godina iskustva u televiziji i radiju. Karijeru je započela 1985. godine i postala jednom od vodećih libanonskih voditeljica političkih talk-show emisija u udarnom terminu. Doktorirala je informacijske i komunikacijske znanosti na Université Panthéon-Assas (Paris II) te od 1999. djeluje kao profesorica medija na Notre Dame Universityju. Također radi kao savjetnica za medije, komunikacije i institucionalni razvoj. Međunarodno priznata zagovornica slobode medija, preživjela je ciljani pokušaj atentata 2005. godine te se sljedeće godine vratila radu u medijima. Dobitnica je UNESCO-ove nagrade UNESCO Guillermo Cano za slobodu medija i francuskog odlikovanja Légion d'Honneur te osnivačica Zaklade May Chidiac koja podupire medijsku pismenost i neovisno novinarstvo.
- Simon Bucks – član je britanskog Ofcom Content Boarda te počasni tajnik i povjerenik Royal Television Societyja. Prethodno je obnašao visoke uredničke dužnosti u ITV-u, ITN-u i Sky Newsu te je bio glavni izvršni direktor BFBS-a (British Forces Broadcasting Service).
Mediji koji su ovime obuhvaćeni:
- BOSNA I HERCEGOVINA: Televizija N1
- HRVATSKA: N1 Hrvatska
- SRBIJA: N1 Srbija, Nova S, Radar, Danas te Nova tiskana i digitalna izdanja
- CRNA GORA: Televizija Vijesti, Vijesti (dnevne novine)
- SLOVENIJA: N1 Slovenija
United Group ostaje vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u regiji, usmjerena upravljanju portfeljem i stvaranju vrijednosti u okviru svojih operativnih poslovanja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare