United Group uvodi novi upravljački okvir radi zaštite neovisnosti svojih informativnih medija

N1 Info
19. velj. 2026. 18:08
Kompanija United Group objavila je danas uvođenje novog upravljačkog okvira za svoje informativne medije, potvrđujući svoju posvećenost zaštiti uredničke neovisnosti i novinarskih sloboda.

U okviru novog modela, informativni programi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji bit će objedinjeni pod brendom Adria News Network, koji ima vlastito upravljanje, potpuno neovisan Upravni odbor i Uredničko vijeće sastavljeno od visokopozicioniranih međunarodnih medijskih stručnjaka. Uredničko vijeće pružat će vanjski nadzor i smjernice u vezi s uredničkim standardima, etikom i najboljim praksama.

Adria News Network okuplja raznolik portfelj etabliranih i nagrađivanih televizijskih, tiskanih i digitalnih medija, uključujući N1, Novu S, Vijesti i Danas. Ovi mediji posluju više od desetljeća – Danas, primjerice, 28 godina – i djeluju na zajedničkom tržištu od više od 16 milijuna ljudi te zapošljavaju preko 1.000 novinara i drugih djelatnika. Informativni mediji u Grčkoj i Bugarskoj nisu obuhvaćeni ovom strukturom.

Nakon opsežne analize globalnih najboljih praksi u upravljanju, tržišnim uvjetima i dugoročnoj održivosti, koju su provela vodeća međunarodna savjetodavna društva, ovaj je okvir prepoznat kao najučinkovitiji način zaštite uredničke neovisnosti u praksi, uz istodobno osiguravanje stabilnosti, transparentnosti i otpornosti poslovanja.

Stan Miller, glavni izvršni direktor United Groupa, izjavio je: „Uvođenje novog upravljačkog okvira i linija izvještavanja unutar Adria News Networka ojačat će i formalizirati uredničku neovisnost informativnih medija. Time se osigurava budućnost u kojoj će novinarske slobode i dalje biti zaštićene i izolirane od utjecaja uprave Grupe, dioničara i vanjskih čimbenika.”

Nikos Stathopoulos, predsjednik BC Partners Europe, većinskog vlasnika United Groupa, izjavio je: „Pozdravljamo i podupiremo ove promjene koje predstavljaju jasan i promišljen izbor za zaštitu uredničke neovisnosti, uz osiguravanje jasnoće za poslovanje i zaposlenike. Zaštita uredničkog integriteta od vanjskih utjecaja ugrađena je u novi upravljački okvir Adria News Networka.”

Neovisni Upravni odbor ANN-a činit će:

  • Rani R. Raad, s više od 25 godina globalnog iskustva u vođenju medija. Više od dva desetljeća proveo je u CNN-u i Warner Bros. Discoveryju, gdje je obnašao dužnost predsjednika CNN Commercial Worldwidea. Kasnije je bio glavni izvršni direktor International Media Investmentsa (IMI) te predsjednik i operativni partner RedBird IMI-a.
  • Nigel Baker, istaknuti britanski novinar i izvršni medijski direktor s bogatim iskustvom u uredničkom vodstvu i upravljanju. Predsjeda Odborom Sky Newsa, koji je osnovan radi osiguravanja uredničke neovisnosti ovog britanskog kanala. Obnašao je visoke dužnosti u ITN-u, Associated Pressu i Reutersu, donoseći bogato iskustvo u područja standarda rada redakcija, regulatorne suradnje i novinarstva u javnom interesu. Također je bivši glavni izvršni direktor zaklade Thomson Foundation koja je podupirala neovisno novinarstvo u više od 100 zemalja.
  • Brent Sadler, nagrađivani britanski novinar i bivši viši međunarodni dopisnik CNN-a, gdje je također obnašao dužnost šefa dopisništva u Beirutu. Prethodno je radio kao dopisnik za Bliski istok za ITN, izvještavajući iz cijele regije. Kao suosnivač, imao je ključnu ulogu u uspostavi N1 televizije kao vodećeg regionalnog informativnog kanala. Na funkciji glavnog izvršnog direktora za vijesti ANN-a, nadzire uredničke standarde, vodstvo redakcija i integritet novinarstva mreže.
  • Thomas Probst, Niall Martin i Kirenga Mbonampeka.

Uredničko vijeće Adria News Networka činit će:

  • Nigel Baker
  • Dr. May Chidiac – libanonsko-francuska novinarka, voditeljica i akademkinja s više od 25 godina iskustva u televiziji i radiju. Karijeru je započela 1985. godine i postala jednom od vodećih libanonskih voditeljica političkih talk-show emisija u udarnom terminu. Doktorirala je informacijske i komunikacijske znanosti na Université Panthéon-Assas (Paris II) te od 1999. djeluje kao profesorica medija na Notre Dame Universityju. Također radi kao savjetnica za medije, komunikacije i institucionalni razvoj. Međunarodno priznata zagovornica slobode medija, preživjela je ciljani pokušaj atentata 2005. godine te se sljedeće godine vratila radu u medijima. Dobitnica je UNESCO-ove nagrade UNESCO Guillermo Cano za slobodu medija i francuskog odlikovanja Légion d'Honneur te osnivačica Zaklade May Chidiac koja podupire medijsku pismenost i neovisno novinarstvo.
  • Simon Bucks – član je britanskog Ofcom Content Boarda te počasni tajnik i povjerenik Royal Television Societyja. Prethodno je obnašao visoke uredničke dužnosti u ITV-u, ITN-u i Sky Newsu te je bio glavni izvršni direktor BFBS-a (British Forces Broadcasting Service).

Mediji koji su ovime obuhvaćeni:

  • BOSNA I HERCEGOVINA: Televizija N1
  • HRVATSKA: N1 Hrvatska
  • SRBIJA: N1 Srbija, Nova S, Radar, Danas te Nova tiskana i digitalna izdanja
  • CRNA GORA: Televizija Vijesti, Vijesti (dnevne novine)
  • SLOVENIJA: N1 Slovenija

United Group ostaje vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u regiji, usmjerena upravljanju portfeljem i stvaranju vrijednosti u okviru svojih operativnih poslovanja.

