United Group uvodi novi upravljački okvir radi zaštite neovisnosti svojih informativnih medija

U okviru novog modela, informativni programi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji bit će objedinjeni pod brendom Adria News Network, koji ima vlastito upravljanje, potpuno neovisan Upravni odbor i Uredničko vijeće sastavljeno od visokopozicioniranih međunarodnih medijskih stručnjaka. Uredničko vijeće pružat će vanjski nadzor i smjernice u vezi s uredničkim standardima, etikom i najboljim praksama.