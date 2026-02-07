predrag bejaković
Ekonomski analitičar: Stranci nam ne oduzimaju radna mjesta. Trebamo biti dobri domaćini i omogućiti lakšu integraciju
Ekonomski analitičar Predrag Bejaković komentirao je za HRT stanje na tržištu rada i izazove s kojima se Hrvatska suočava uoči turističke sezone.
Istaknuo je da će poteškoće u pronalasku radne snage gotovo sigurno potrajati.
- Gotovo sigurno hoće i teško je da će doći do neke značajnije promjene. Hrvatska je povećala stopu aktivnosti stanovništva, ali ona je još uvijek niža nego u Europskoj uniji. Nama ozbiljno nedostaje radnika, rekao je Predrag Bejaković.
U kontekstu procjena da nedostaje oko 65 tisuća sezonskih radnika, dok je istodobno evidentirano 87 tisuća nezaposlenih, smatra da dio radnih mjesta neće moći biti popunjen domaćom radnom snagom, piše HRT.
- Iako možemo očekivati da neke osobe, koje nisu prijavljene na HZZ-u, ostanu neaktivne izvan sezone, neka od tih radnih mjesta će se sigurno morati popuniti sa stranom radnom snagom. Mislim da je to dobro. Najbitnije je da hrvatski građani shvate da stranci nisu oni koji oduzimaju radna mjesta, nego pomažu hrvatskom gospodarstvu, poručio je.
Govoreći o mogućnosti snažnijeg rasta plaća kao poticaja aktivaciji domaće radne snage, ocijenio je da prostor za takve poteze nije velik.
- Mislim da to nije realno. Hrvatske plaće su u posljednjih pet godina porasle za više od 40 posto, dok je produktivnost porasla tek malo više od 10 posto. Vrlo je mali prostor za povećanje hrvatskih plaća. Ako bi do povećanja plaća došlo, to bi bilo kratkoročno i narušilo bi u potpunosti konkurentnost hrvatskog gospodarstva, istaknuo je Bejaković.
"Ne vjerujem da će biti značajnijeg povratka iseljenika"
Osvrnuo se i na izmjene Zakona o strancima prema kojima će strani radnici za produženje radne dozvole morati dokazati učenje hrvatskog jezika.
- To je dobar put, ali naravno – nije rješenje. Mi u Hrvatskoj vjerujemo da, ako smo donijeli zakon, riješili smo problem. Ali moramo biti svjesni da je provedba zakona puno zahtjevnija i složenija. Za neke poslove trebate specifična znanja što se gotovo sigurno neće naučiti na općim testovima hrvatskog jezika, kazao je.
Na pitanje može li se sva radna mjesta popuniti stranom radnom snagom, odgovara da to neće biti jednostavno.
- Teško, Hrvatskoj jako nedostaje radnika, pogotovo u nekim specifičnim djelatnostima poput turizma i graditeljstva, ali to se može ublažiti, rekao je.
Ne očekuje ni značajniji povratak hrvatskih iseljenika samo zbog rasta plaća.
- Ne vjerujem da će to biti značajnije. Plaća je bitna, ali podjednako su bitni uvjeti rada, sigurnost rada i perspektiva društva. Ako je Hrvatska perspektivna, ljudi će se vraćati, naglasio je.
Govoreći o integraciji stranih radnika, ocijenio je da Hrvatska u tom segmentu stoji relativno dobro.
- Mislim da tu stojimo dosta dobro, hrvatski sindikati su dosta aktivni u prihvaćanju stranih radnika što je jako dobar znak. Sindikat graditeljstva je na više od 13 jezika pripremio dokumente o pravima stranih radnika, a Sindikat turizma i ugostiteljstva je puno učinio na svojoj stranici i daje upute za prava radnika. Nadalje, u jednoj tvrtki za dostavu hrane su na prosvjedu sudjelovali i strani i domaći radnici, rekao je.
Zaključno je poručio da je važno razvijati društvenu otvorenost.
- U cjelini, mislim da su hrvatski građani shvatili važnost stranaca. Trebamo biti dobri domaćini i omogućiti da se ti ljudi što lakše integriraju, zaključio je Bejaković.
