Strani radnici: Hrvatski je težak, ali ovdje su bolje prilike i plaće

Nakon godine dana boravka morat će položiti ispit na razini A1.1, što postaje uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Što na to kažu radnici, a što poslodavci? U Međimurju se trenutačno nalazi oko 3700 stranih radnika, koji mahom rade u metaloprerađivačkoj i prehrambenoj industriji, piše HRT.