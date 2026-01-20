Sindikalist o stranim radnicima: Gnjev treba usmjeriti prema poslodavcima, a ne prema njima

"Formalni položaj bi trebao biti isti kao i kod domaćih radnika. Trebaju imati potpisan ugovor, ali naravno da postoje slučajevi kad to nije tako. Ti su ugovori uglavnom definirani kao rad na određeno vrijeme. Problem je što se događa kad ti ugovori isteknu. Da bi potpisao novi ugovor, radnik mora dobiti ponovnu dozvolu za boravak i rad u Hrvatskoj. Jako velik broj ljudi s kojima smo u kontaktu, nađe se u limbu da nakon isteka čekaju tjednima ili mjesecima policiju da im odobri novu dozvolu. U tim trenucima nemaju pravo raditi, ali imaju pravo biti u Hrvatskoj. Bez prihoda za cijelo to vrijeme. I tu ide velika kritika za rad policije, koja presporo radi svoj posao."