Strani radnici u Hrvatskoj: Što sve Hrvati ne znaju o njima i zašto je to i dalje tabu tema

"Ovo je drugi val istraživanja koji smo proveli među stranim radnicima. Ove godine smo napravili anketu među 429 radnika iz Azije i Afrike, to je važno naglasiti, kad kažemo 'strani radnici', ljudi često barataju brojkama od 100 tisuća, 200 tisuća, kako tko u javnom životu, ali među njima je oko 70 tisuća ljudi iz Azije i Afrike. Ove godine smo napravili anketu samo na području Zagreba i Zagrebačke Županije, tako da podatke treba gledati u tom kontekstu. Sam uzorak je bio takav, kvotni, odgovarali su oni koji žele odgovarati, pa tako i podatke treba tumačiti, više kao orijentaciju, a ne baš kao točan broj."