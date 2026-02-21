Novo istraživanje: Što Hrvati misle o stranim radnicima?

Evo što donosi mjesečno istraživanje HRejtinga za HRT na temi stranih radnika. Od 16. do 18. veljače provela ga je agencija Promocija plus na uzorku od 1000 ispitanika, uz maksimalnu pogrešku od +/-3,53 posto i razinu pouzdanosti od 95%.
Na pitanje - kako ocjenjuju utjecaj stranih radnika na hrvatsko gospodarstvo - oko 37 posto ispitanih smatra da je utjecaj negativan, piše HRT.
Da je utjecaj podjednako pozitivan i negativan smatra njih 32 posto, dok četvrtina ispitanih smatra da je utjecaj stranih radnika na hrvatsko gospodarstvo - pozitivan, a ne zna ili ne želi odgovoriti - njih malo manje od 6 posto.
Evo što ispitani kažu o tome što misle o učenju hrvatskog jezika za strane radnike.
Njih više od 70 posto smatra da je to nužno za funkcioniranje stranih radnika na poslu i izvan posla. Oko 12 posto smatra da će to biti teško provedivo za broj stranih radnika u krakom roku, oko 8 posto smatra da hrvatski trebaju učiti samo oni koji rade poslove u kojima su u kontaktu s kupcima.
Oko 4 posto smatra da je hrvatski pretežak za učenje, pogotovo uz posao, dok malo manje njih smatra da nema potrebe da strani radnici uče naš jezik jer će se, smatraju, tako kraće zadržati kod nas.
Što ispitani misle o utjecaju stranih radnika na kulturu i život naših ljudi?
Negativnim taj utjecaj smatra njih 33 i pol posto. I negativnim i pozitivnim smatra njih 29 posto, dok jedan posto manje ispitanih - taj utjecaj ocjenjuje pozitivnim.
Kakva su osobna iskustva anketiranih sa stranim radnicima - bilo kroz posao ili svakodnevni život?
Većina, njih gotovo 42 posto kažu - pozitivna. Podjednako pozitivna i negativna iskustva ima njih 17 i pol posto. 13 i pol posto navelo je kako ima negativna iskustva, dok čak 27 i pol posto ispitanih navodi da nema kontakte sa stranim radnicima.
