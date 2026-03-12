LEARNCRO
Nova aplikacija olakšava strancima naučiti hrvatski: "Spreman sam učiti. Volim Hrvatsku i želim ostati ovdje."
Predstavljena je web i mobilna aplikacija LearnCro za učenje hrvatskog jezika na razini B1. Projekt je nastao u suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, s ciljem omogućavanja modernog i dostupnog digitalnog učenja hrvatskog jezika korisnicima diljem svijeta.
Iako je aplikacija prvenstveno namijenjena hrvatskoj dijaspori, obrađuje teme poput povijesti, svakodnevnih životnih situacija i administrativnih postupaka, što bi moglo biti korisno i stranim radnicima u Hrvatskoj.
Eric s Filipina u Hrvatskoj živi i radi već dvije godine. Od ove godine, kako bi produljio boravak, morat će položiti A1 razinu hrvatskog jezika, no kaže da mu to ne predstavlja problem.
"S novim zakonom rekli su da moramo naučiti hrvatski. Tijekom ovog ljeta ići ćemo u školu koju nam osigurava tvrtka. Spreman sam učiti. Volim Hrvatsku. Zato želim ovdje ostati duže."
Nastava se pokušava prilagoditi tempu polaznika
Ericu tečaj osigurava poslodavac, no to nije uvijek slučaj. Ana Marčinko iz Isusovačke službe za izbjeglice kaže da je interes za besplatne tečajeve hrvatskog jezika toliko velik da neki polaznici nastavu prate i stojeći.
"Imali smo polaznice koje su zajedno s bebama dolazile ovdje i učile hrvatski jezik. Bilo je stvarno raznih situacija. Jedan pozitivan primjer je osoba koja je doživjela nesreću i koristila medicinsko pomagalo. Bila je jako zainteresirana za tečaj jezika, ali smo joj rekli da mora čekati."
Ipak, nije čekala. Nastavu je pratila stojeći i na kraju uspješno položila B1 razinu hrvatskog jezika. No, Marčinko upozorava kako nije lako očekivati da će netko nakon osam ili više sati teškog fizičkog rada imati snage za još dva do tri sata učenja jezika.
Unatoč tome, nastava se pokušava prilagoditi tempu polaznika, a napredak se, kaže, vidi vrlo brzo. Trenutačno se otvaraju još četiri nova tečaja, no i dalje će oko 450 ljudi ostati na listi čekanja.
"Ako im pružimo samo tečaj jezika, oni neće puno postići. Mi imamo cijeli paket koji uključuje i kulturnu orijentaciju. Polaznici obilaze Zagreb, ali i okolne gradove kako bi upoznali hrvatsku kulturu. Imamo i projekt 'Harmonija kulturne baštine', kroz koji na neki način upoznaju kako Hrvatska diše. Tada imaju još veću motivaciju učiti hrvatski jezik", objasnila je Marčinko.
Polaznici koji završe tečaj uključuju se i u interkulturne radionice gdje imaju priliku dodatno vježbati jezik.
Za one kojima više odgovara online učenje dostupna je i nova aplikacija LearnCro, razvijena u suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Filozofskog fakulteta. Aplikacija već ima više od tisuću preuzimanja.
"Aplikacija je besplatna i dostupna svima. Vjerujem da će radnicima koji žele ovdje boraviti dulje vrijeme biti korisna, jer su svjesni da će morati naučiti jezik i da će im to pomoći u svakodnevnom životu", kazao je državni tajnik Zvonko Milas.
Aplikacija prati glavnog lika, Argentinca Adriana, koji putuje Hrvatskom i upoznaje svoje hrvatske korijene. Kroz priču prolazi različite situacije, od administrativnih postupaka i svakodnevnih životnih situacija do upoznavanja hrvatske povijesti.
"U aplikaciji se nalazi oko dvije tisuće zvukova i više od dvije tisuće slika. Aktivnosti su raspoređene kroz upoznavanje vokabulara, zatim njegovo testiranje i različite vježbe, uključujući testove i ponavljanja kroz koja polaznici prolaze gradivo. Poseban naglasak stavljen je na kulturološki dio koji se provlači kroz cijelu priču", pojasnio je Jasmin Klindžić iz Centra za potporu e-učenju.
Eric ipak naglašava da mu više odgovara učenje uživo nego online.
"Trudimo se ovdje dati sve od sebe kako bismo mogli duže živjeti u Hrvatskoj."
Dodaje kako ide korak po korak - gradiva ima mnogo, ali spreman je uložiti trud kako bi naučio jezik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare