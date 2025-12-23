Ako još niste sve kupili, provjerite kako rade trgovine i šoping centri na Badnjak

Hrvoje Jelavic / Pixsell

Oni koji još nisu obavili blagdansku kupnju trebali bi to učiniti najkasnije na Badnjak jer će većina trgovina i trgovačkih centara raditi skraćeno

Na Božić (25. prosinca) i blagdan Svetog Stjepana (26. prosinca) trgovine su uglavnom zatvorene. Radno vrijeme može se razlikovati ovisno o lokaciji, no veliki trgovački lanci objavili su okvirne informacije o radu za blagdane, prenosi Tportal.

Kako rade veliki trgovački lanci na Badnjak

Kaufland trgovine rade do 16 sati, ovisno o lokaciji. Na Božić i Svetog Stjepana zatvoreno.

Interspar i Spar – Interspar hipermarketi uglavnom rade do 17 sati, Spar supermarketi do 15 sati. Na 25. i 26. prosinca većina poslovnica ne radi.

Lidlove trgovine na Badnjak rade do 14 sati. Na Božić i Svetog Stjepana bit će zatvoren.

Plodine na Badnjak rade do 15 sati.

Eurospin trgovine rade do 18 sati.

KTC Centri i marketi rade do 17 sati.

Studenac: Dio trgovina radi do 16 ili 17 sati, a kvartovske poslovnice često kraće od toga.

Ribola na Badnjak radi do 18 sati. Iznimke su prodavaonica 23 (Poljička cesta 71, Split) do 15 sati i prodavaonica 100 (Cesta dr. Franje Tuđmana 7, Kaštel Sućurac) do 16 sati.

Rad trgovačkih centara na Badnjak – Zagreb i okolica

Westgate radi skraćeno od 10 do 17 sati.

Arena Centar i Arena Park rade do 17 sati.

Avenue Mall radi do 18 sati.

City Center One East i West rade do 17 sati.

Z centar radi do 17 sati, osim Plodina koje rade do 18.

Cvjetni radi do 15 sati.

Supernova Garden Mall radi do 17 sati.

Kaptol Centar radi do 15 sati.

King Cross radi do 17 sati.

Point Shopping Center radi do 16 sati.

Supernova Buzin radi do 17 sati.

Dalmacija

City Center One Split radi do 17 sati.

Mall of Split također je otvoren na Badnjak.

Joker Split radi od 9 do 16 sati.

Supernova Zadar i City Park Zadar rade do 15 sati.

Rijeka

Tower Center otvoren je na Badnjak, a radno vrijeme dostupno je na tower-center-rijeka.hr.