Alimentacija nakon razvoda: Kada država uskače, tko je dužan plaćati je i koliko dugo?

Ove godine minimalna naknada povećana je za oko 15 posto u odnosu na lanjsku te za dijete do šest godina iznosi 224 eura (17 posto prosječne plaće), za dijete od sedam do 12 godina 264 eura (20 posto prosječne plaće), a za dijete od 13 do 18 godina 290 eura (22 posto prosječne plaće). Alimentacija može biti i niža od propisanog zakonskog minimuma u slučajevima kada roditelj uzdržava dvoje ili više djece ili ako dijete vlastitim prihodima doprinosi svojem uzdržavanju.