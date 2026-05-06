USTAVNA RUPA
Američki vojni brodovi u hrvatskim lukama: Je li Milanović u pravu kad tvrdi da je Pomorski zakonik neustavan?
Američki vojni brodovi u Jadranu ponovno su otvorili pitanje ustavnosti Pomorskog zakonika, odnosno odluke da o uplovljavanju stranih ratnih brodova odlučuje Vlada bez Sabora.
Predsjednik saborskog Odbora za obranu Arsen Bauk najavio je da bi se tema uskoro mogla raspravljati na Odboru, a moguće je i pokretanje ocjene ustavnosti.
Predsjednik Zoran Milanović tvrdi da je riječ o "potpuno neustavnom zakonu” jer Ustav propisuje da ulazak savezničkih oružanih snaga u Hrvatsku mora odobriti Sabor, na prijedlog Vlade i uz suglasnost predsjednika Republike.
Smatra da je nelogično da za vojnike koji ulaze kopnom treba odluka Sabora, dok za ratne brodove koji uplovljavaju u hrvatske luke nije potrebna.
Što smeta Milanoviću?
Milanović je u ponedjeljak naglasio da "Hrvatska već preko 20 godina ima Pomorski zakonik koji je jedan potpuno sporedan akt koji uopće ne bi trebao regulirati ulazak stranih vojnih brodova".
"Iznad tog zakona je Ustav. Zakon je ništa u odnosu na Ustav, posebno ako je razilaženja toliko da je to očigledno. U Ustavu jasno stoji da svaki ulazak strane vojske, i to savezničke, podliježe ratifikaciji, odnosno odobrenju Hrvatskog sabora, uz prethodnu suglasnost predsjednika. Tek na prijedlog Vlade. Dakle, sva tri najviša tijela su uvezana. I intencija je zajednička odgovornost. I onda 2004. dolazi zakon prema kojem to odlučuje samo Vlada. Na to nitko nije reagirao ovih 20 godina. I to je sada stvarnost", rekao je Milanović.
Dodao je kako je to nadležnost Sabora, a ne Vlade.
"Ulazi nam 100, 200, par tisuća vojnika u hrvatsku luku, u unutarnje more. Pitam, koja je razlika između toga i stanja i situacije iz članka 7. hrvatskog Ustava koji kaže da ulazak strane vojske u Hrvatsku, savezničke, ovo drugo nije ni planirano, mora proći odobrenje Hrvatskog sabora. Dakle, ako ulaze preko Bregane mora, ako ulaze kroz splitska vrata ne mora. Super fora. Dakle, imamo rupetinu u Ustavu. I ovo je potpuno neustavan zakon", ustvrdio je predsjednik Milanović.
Ustavni stručnjak: Pomorski zakonik nije neustavan
Ustavni stručnjak Mato Palić smatra da Pomorski zakonik nije neustavan, piše Novi list.
Tvrdi da se ustavna odredba odnosi na vojne misije i djelovanje stranih snaga na teritoriju Hrvatske, dok su uplovljavanja američkih brodova u Dubrovnik ili Split bila logističke prirode. Prema Pomorskom zakoniku, za takve slučajeve dovoljno je odobrenje Ministarstva obrane.
"Za ulazak američkog ratnog broda u dubrovačku luku nije bila potrebna odluka Hrvatskog sabora koju bi on donio na prijedlog Vlade RH i uz suglasnost predsjednika Republike Hrvatske. Odredba iz članka 7. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske se odnosi isključivo na situacije u kojima oružane snage država saveznica prelaze granicu i ulaze ili djeluju unutar njezinih granica radi vojnih misija i vojnog djelovanja. Navedeno jasno proizlazi iz obrazloženja Prijedloga promjene Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine, kada je i definiran sadržaj članka 7. koji je i danas na snazi. U konkretnoj situaciji razlozi za uplovljavanje su logistički i zato nije potrebna odluka Hrvatskog sabora", rekao je Palić Novom listu.
Predsjedniku je poručio kako je ovlašten podnijeti zahtjev za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ukoliko smatra da je navedena odredba Pomorskog zakonika protivna Ustavu RH.
Posljednjih godina u hrvatskim lukama boravili su brojni strani ratni brodovi i nosači zrakoplova, među njima američki "USS Harry S. Truman” i "USS Gerald R. Ford”, francuski "Charles de Gaulle” te britanski HMS "Queen Elizabeth”, a sve je odobravala isključivo Vlada.
