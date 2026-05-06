Američki vojni brodovi u hrvatskim lukama: Je li Milanović u pravu kad tvrdi da je Pomorski zakonik neustavan?

"Za ulazak američkog ratnog broda u dubrovačku luku nije bila potrebna odluka Hrvatskog sabora koju bi on donio na prijedlog Vlade RH i uz suglasnost predsjednika Republike Hrvatske. Odredba iz članka 7. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske se odnosi isključivo na situacije u kojima oružane snage država saveznica prelaze granicu i ulaze ili djeluju unutar njezinih granica radi vojnih misija i vojnog djelovanja. Navedeno jasno proizlazi iz obrazloženja Prijedloga promjene Ustava Republike Hrvatske iz 2010. godine, kada je i definiran sadržaj članka 7. koji je i danas na snazi. U konkretnoj situaciji razlozi za uplovljavanje su logistički i zato nije potrebna odluka Hrvatskog sabora", rekao je Palić Novom listu.