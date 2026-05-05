Oglas

paralelni svijet

VIDEO / Izgradili grad ispod grada: 5.500 skloništa, mjesta za milijun ljudi, a površina izgleda sasvim normalno

author
N1 BiH
|
05. svi. 2026. 08:17
screenshot helsinki
Screenshot (YouTube)

Dok se većina europskih metropola širi u visinu, Helsinki je odlučio krenuti u drugom smjeru – duboko pod zemlju.

Oglas

Ispod ulica finske prijestolnice nalazi se fascinantan, paralelni svijet koji nije samo priprema za crne dane, nego i pulsirajuće središte svakodnevnog života.

Život u granitnom zagrljaju

Finska prijestolnica koristi svoju specifičnu podlogu od čvrstog granita za iskapanje prostora koji služe svemu osim onome na što najprije pomislite kada čujete riječ „bunker”.

Na dubini od 30 metara nalaze se dječja igrališta s toboganima, olimpijski bazeni, pa čak i karting-staze. Ti su prostori visoki, osvijetljeni modernim dizajnom i ispunjeni svježim zrakom, pa posjetitelji često zaborave da im se iznad glava nalaze tone stijena i užurbani promet.

Sigurnost kao dio društvenog ugovora

Za razliku od improviziranih skloništa kakvih se sjećamo iz povijesti Balkana, Helsinki ima više od 5.500 namjenskih objekata koji mogu primiti gotovo milijun ljudi. To je više od ukupnog broja stanovnika grada. „Pripremljenost nam je u DNK-u”, ističu finski stručnjaci, objašnjavajući da se ti prostori koriste svakodnevno kako bi ostali održavani, ali i kako bi građanima bili bliski i poznati u slučaju stvarne opasnosti.

Od bazena do punk-koncerata

Podzemni grad nije namijenjen samo sportašima i djeci. Finska heavy metal i punk-scena svoj svjetski uspjeh dijelom duguje upravo tim podzemnim bunkerima, koji desetljećima služe kao zvučno izolirane prostorije za probe bendova. U stijenu su uklesane i crkve, muzeji, pa čak i umjetna jezera, čime je javna infrastruktura postala otporna na surove nordijske zime.

Ovaj model pokazuje da priprema za izvanredne situacije ne mora biti sumorna. U Finskoj je postala prilika za inovacije, igru i zajedništvo, stvarajući grad koji je jednako funkcionalan na površini kao i duboko ispod nje.

Teme
civilna zaštita finska finska pripremljenost helsinki podzemni grad helsinki urbane inovacije višenamjenski podzemni prostori

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ