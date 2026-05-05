VIDEO / Na autocesti A3 se kamion zabio u dalekovod i zapalio: Vozač je poginuo

U utorak oko 14:20 sati zapalio se kamion na autocesti A3 u blizini Sredanaca prema Bregani, a u kamionu je bila jedna osoba - vozač. Nažalost, stradao je u nesreći.
Oglas
Kamion je s južne trake autoceste probio središnju ogradu i završio je na sjevernoj traci. Tada je udario u dalekovod i zapalio se, priopćila je PU brodsko-posavska, prenosi 24sata.
Na mjesto događaja upućene su sve žurne službe te je uslijedio očevid. Promet se u oba smjera odvijao usporeno.
Na stranici "Vatrogasci – 193" na Facebooku objavljena je snimka njihove vožnje po autocesti na kojoj se vidi da drugi vozači nisu napravili hitni koridor.
"Vozačka kultura VELIKA 0", stoji u opisu videa.
Na snimci se također vidi da su vatrogasci zbog gužve morali izići pred kamion i govoriti vozačima da se pomaknu.
"Na svakom nadvožnjaku postoji plakat na kojem se poziva vozače da u slučaju nesreće naprave hitni koridor, ali uvijek postoje oni koji se toga ne pridržavaju", rekao je vatrogasac DVD-a koji je sudjelovao na intervenciji.
"Drugom je DVD-u trebala pomoć, tražili su asistenciju, ali mi se deset minuta nismo mogli probiti kroz gužvu", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas