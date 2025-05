Analitičar: "Ljevica nije dobila krila, dobio ih je samo Milanović"

"Kad bi HDZ imao gradonačelnika Zagreba taj bi, htio on to ili ne, odmah postao izravna konkurencija premijeru i predsjedniku stranke, u ovom slučaju Plenkoviću. Čak mislim da HDZ ciljano bira kandidate poput Davora Filipovića i sada Mislava Hermana za koje se unaprijed zna da neće ostvariti značajniji rezultat, ali i da neće biti poraženi baš 'do nogu'. HDZ-u je važnije da druge sredine drži pod kontrolom", smatra Pecnik.