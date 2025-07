Što se događa s milijardama koje se slijevaju u Ukrajinu?

"Mi o zemlji koja je u ratu i pravilima demokracije u njoj možemo govoriti samo okvirno. U ratu vrijede druga pravila, ali taj dugi raspon od zadnjih izbora veliki je problem. Rat u Ukrajini traje dugo i mnoge stvari događaju se unutar tamošnjih redova no za njih se obično čuje tek na kraju, nekim priopćenjem da je taj i taj osumnjičen za korupciju. Tamo se slijevaju ogromna sredstva, milijarde za humanitarnu pomoć, za naoružanje i razne stvari, a to je onda minsko polje i pitanje je na koji način se to može kontrolirati. Uvijek postoji mogućnost da netko preusmjeri dio tih sredstava tamo gdje nisu namijenjena. No mislim da je loše da se ta kontrola svede samo na predsjednika ili nekoga koga on imenuje jer to onda izaziva sumnju u narodu da će pogodovati nekome iz svoga kruga. Čim se takve stvari svode samo na jednog čovjeka koji donosi odluke, to nije dobro. Čak i u ratnoj situaciji kakva je tamo", objašnjava naša sugovornica.