Ankica Mamić objasnila zašto je zagrebačka vlast loše iskomunicirala aferu Hipodrom

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić gostovala je u N1 Studiju uživo kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirala kampanje uoči lokalnih izbora.

Lokalni izbori su za dva tjedna, a Mamić smatra da ova kampanja nije ništa prljavija nego što inače bude.

“Rekla bih da je početak kampanje uobičajen. Već smo vidjeli razne igre s kaznenim prijavama i na nacionalnoj i na loklanim razinama. Sjetite se prošli splitskih izbora”, kazala je.

Ipak, ta predizborna optuživanja i nadmetanja rezultiraju još nižom izlaznošću građana na izbore, tvrdi Mamić. “Izgleda da glasati izlaze samo ljudi koji su na neki način povezani s nekom političkom opcijom”, rekla je.

Kandidati redom govore da to nisu samo komunalni izbori.

“Sigurno je da je pozicija zagrebačkog gradonačelnika treća najmoćnija pozicija u državi jer je proračun tri milijarde. To je ogroman novac – znači i ogroman utjecaj. Bazično, to su komunaklni izbori gdje mi biramo muškarca ili ženu koji mogu pridonijeti da se naš novac adekvatno troši. Novac koji mi uplaćujemo kroz porez služi tome da imamo škole, vrtiće, javni prijevoz… Sve ono što u Zagrebu, po meni, a tako misli i polovica građna jer tako pokazuju relevantna istraživanja, nije dobro. Međutim, ta polovica građana, izgleda, neće izaći na izbore”, poručuje Mamić.

Loša komunikacija zagrebačke vlasti oko afere Hipodrom

Što se tiče afere Hipodrom, Mamić smatra nije dobro odgovorila na stvari koje joj se stavljaju na teret.

“Mi zapravo još uvijek iz usta gradončelnika i njegovih najbližih suradnika nismo čuli ništa osim da su to bezvezne optužbe. U kriznom komuniciranju vi morate izaći, mora izaći onaj tko je najodgovorniji, osoba koja može biti i lice krize. U ovom slučaju to je isključivo gradonačelnik. I nismo čuli zadovoljavajuće odgovore”, kazala je Mamić.

“Ovdje je afera buknula u javnosti do mjere za koju ja mislim pravosudna tijela više nisu mogla ignorirati i postupili su jedino kako su mogli. Naravno da se sad iz redova gradske vladsti govori da HDZ koristi pravosuđe za svoje osobne probitke, ali zapravo u gradu Zagrebu HDZ nije glavni protivnik Tomislavu Tomaševiću. HDZ je ponovno stavio lošeg kandidata i na neki način odustao od ozbiljne izborne borbe za Grad Zagreb”, dodaje.

Mamić kaže kako ju čudi što je SDP tako lako pristao ići na izbore u Zagrebu bez kandidata. “Valjda će dobiti dovoljno mjesta u Skupštini pa će tražiti da njihov član, kao i prošli put, bude predsjednik skupine.”

Tko ima najviše izgleda ući u drugi krug u Zagrebu?

“Istraživanja koja smo do sada vidjeli pokazuju da su to gospodin Bernardić i Marija Selak Raspudić. Lovrić koji je bio najduže u kampanji, krenuo je prošle godine, on djeluje kao da je odustao ili kao da je nestalo novaca u kampanji. Bernardić je u pitanjima lokalne politike puno bolji nego što je bio u pitanjima nacionalne politike. Čini se da on stvarno želi biti gradonačelnik Zagreba i komunikacijski gledano u tom je smislu puno bolji nego kad je bio presjendik SDP-a”, smatra Mamić.

Posebno je pohvalila javne nastupe Selak Raspudić.

“Selak Raspudić je u svojim javnim nastupima sadržajno jako dobro pripremljena. Ona očito ima i napisan program i očito su na tom programu radili stručnjaci, što ona sama javno i često naglašava, ali nekako ne vidim tu kampanju. Čini mi se vrlo slično onome što se dogodilo na predsjedničkim izborima, kao da im fali novaca i stranačka infrastruktura.

