Emotivni govor Mostovca u Saboru: “Gledaš u oči to malo dijete, ono samo čeka zagrljaj, toplu riječ…”

Zastupnik Mosta Ante Kujundžić u Saboru je održao vrlo emotivan govor u kojemu je nabrojao poteškoće i apsurde s kojima se susreću posvojitelji djece u Hrvatskoj.

Kujundžić, koji je i sam posvojio čak troje djece, među ostalim je kazao kako država umjesto da posvojiteljima bude podrška, nameće nepotrebne birokratske prepreke i uskraćuje im osnovna prava.

Dok je govorio i opisivao s čime su se sve susreli njegova supruga i on na putu do toliko željenog roditeljstva, često je bio na rubu suza, prenosi Jutarnji list.

Rekao je da su prošli nebrojena testiranja, da su im premjeravali stan, a jedan im je centar tek nakon tri godine odgovorio da nemaju dijete za njih.

Nadalje, posvojitelji ne mogu dobiti naknadu za novorođenče jer ju je iskoristio biološki roditelj, a nakon posvojenja imaju pravo na tek šest mjeseci dopusta.

“Postavljam vam samo jedno pitanje”

“I onda dođeš, kreneš i ugledaš malo dijete, dijete koje se boji povjerenja. Dijete kojemu riječ mama i tata nisu znak sigurnosti. Gledaš u oči malo dijete koje čeka ono što svi mi u životu čekamo i volimo, zagrljaj, toplu riječ, jednu priliku. I sad zamislite, krenemo s više djece, troje smo ih posvojili. Kod kuće nemamo ništa‘, govori Kujundžić.

“Vama država nije u stanju isplatiti tu jednokratnu naknadu za novorođenče. Ta djeca, mojih troje djece, jedno je došlo kući s ničim. Drugo je imalo jednu malu vrećicu sa stvarima. Najmlađe je došlo s bocom i babarinom. Bez krevetića, kolica, svega”, kaže.

“Razviti osjećaj privrženosti s djetetom koje te gleda, koje je sa sobom ponijelo torbu punu rana, koje je proživjelo ono što većina ne proživi. A to je da te ostavio i ranio onaj koji te nikad nije trebao ni ostaviti ni raniti. I onda meni ministar kaže da je dovoljno šest mjeseci. Pa nije dovoljno. Uđi u moje hlače pa ih pronosaj pa mi reci da je dovoljno”, rekao je Kujundžić.

“Dobivate poglede tog djeteta koje se pita samo jedno pitanje – hoćeš li me ti ostaviti? Dijete pokaže najgore iz sebe da vidi je li ga voliš, je li ga i takvog prihvaćaš”, rekao je.

“Ja vam postavljam samo jedno pitanje: je li mi šaljemo poruku da podržavamo hrvatske obitelji? Majka i tata se ne stječu rođenjem. Moj otac, Bog mu dao pokoj duši, jedan od mojih najsretnijih dana je bio kad je on umro. To se ne stječe rođenjem. To se zaslužuje i to se stvara. Mi u domovima imamo preko 4000 djece sa svim ovim strahovima, imamo 1200 posvojitelja koji čekaju da nekome budu majka i otac”, rekao je na kraju i pozvao vladajuće da što prije riješe ove probleme.

