Anušić: Kao ministar obrane doznajem iz medija da evakuiramo naše vojnike

Ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je u četvrtak da je pokrenut postupak evakuacije osam hrvatskih vojnika iz misija na Bliskom istoku te istaknuo da su oni sada na sigurnom i dodao da će se postupak evakuacije provesti kad se stvore sigurnosni uvjeti za njihov transport.

„Po zapovijedi predsjednika Republike, načelnik Glavnog stožera pokrenuo je sve procedure koje se tiču izvlačenja i evakuacije naših vojnika. Radi se o sedam hrvatskih vojnika u Bagdadu koji sudjeluju u NATO misiji te o jednom vojniku u Libanonu u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda UNIFIL“, izjavio je Anušić nakon sjednice Vlade.

Dodao je da njihovom izvlačenju mora prethoditi uspostava sigurnog koridora.

„U ovom trenutku ne postoji mogućnost sigurnog i zajamčenog prolaza naših vojnika, odnosno njihove evakuacije. To se ne odnosi samo na naše vojnike nego na sve pripadnike međunarodnih misija i civile na tom području. Kada se stvore uvjeti za siguran transport iz Bagdada i Libanona, evakuacija će se i dogoditi“, rekao je.

Istaknuo je da su hrvatski vojnici trenutačno na sigurnom.

„Oni su u sigurnim zonama, u skloništima, zajedno s kolegama iz drugih članica NATO-a i drugih međunarodnih misija“, rekao je.

"Predsjednik Milanović ima pravo izdati zapovijed, izvlačenje vojnika ne može biti 'ad hoc'"

Na pitanje novinara o tome što se predsjednik Republike Zoran Milanović prije donošenja odluke o povlačenju vojnika nije konzultirao s Vladom, ministar obrane Ivan Anušić odgovorio je da predsjednik prema Ustavu i zakonima ima pravo izdati takvu zapovijed.

„Nije se konzultirao ni sa mnom niti s premijerom, ali predsjednik temeljem Ustava i zakona ima pravo izdati takvu zapovijed načelniku Glavnog stožera. Ta zapovijed je izdana i pokrenuti su procesi koji će se dovršiti kada sigurnosni uvjeti to dopuste“, rekao je.

Naglasio je da između Vlade i predsjednika države nema sukoba niti tenzija oko te odluke.

„Odluku je donio predsjednik države i mi ćemo je ispoštovati. Problem je samo u tome što se vojnike ne može izvući ad hoc, odmah nakon zapovijedi, nego se mora sagledati sigurnosna situacija. U ovom trenutku njihovo izvlačenje moglo bi ih dodatno ugroziti“, rekao je.

Anušić je dodao i kako smatra da bi takve odluke bilo bolje donijeti uz prethodnu koordinaciju između institucija.

Istaknuo je da bi, po njegovu mišljenju, "politički razumnije" bilo da su se svi akteri usuglasili i zajednički dogovorili oko tog poteza, napomenuvši da Vlada nema ništa protiv same odluke o evakuaciji vojnika.

"Bilo bi primjerenije da sam o zapovjedi obaviješten službenim putem, a ne iz medija"

Dodao je i da je za provedbu evakuacije zaduženo Ministarstvo obrane te da bi bilo primjerenije da je o zapovijedi bio obaviješten službenim putem, a ne iz medija.

Dodao je da je teško procijeniti kada će se steći uvjeti za evakuaciju.

„Na tom području je rat i ne možemo znati kada će se stvoriti uvjeti za sigurnu evakuaciju. To može biti sutra, za nekoliko dana ili za mjesec dana“, rekao je.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji, Anušić je kazao da sukob na Bliskom istoku izaziva zabrinutost zbog mogućnosti šire eskalacije, ali da Hrvatska trenutačno nije izravno ugrožena.

„Dometi projektila kojima Iran raspolaže ne mogu dosegnuti Hrvatsku“, rekao je.

Na pitanje o političkoj situaciji i mogućem izlasku HSLS-a iz vladajuće koalicije, Anušić je odgovorio da ne očekuje takav scenarij.

„Mislim da HSLS neće izaći iz Vlade niti iz parlamentarne većine, ali ako do toga dođe, tada ćemo razmišljati o drugim modelima funkcioniranja parlamentarne većine“, poručio je.