Milanović: Zapovjedio sam povlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona

Predsjednik Zoran Milanović komentirao je vojnu intervenciju u Iranu, iza koje stoje Izrael i Sjedinjene Američke Države.
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Opasna je svaka jednostrana primjena vojne sile kojom se krše međunarodno pravo i međunarodni poredak jer to ugrožava mir i globalnu sigurnost, ne samo danas nego i u budućnosti. Vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih naroda, kakvoj danas svjedočimo u Iranu, neće pridonijeti rješavanju krize, već izaziva dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost. Posebno osuđujem vojne napade na civile, s bilo koje strane dolazili.
Evidentna namjera vojne intervencije, a to je promjena vlasti u Iranu, može imati teške i dugoročne posljedice i za građane Europe, pa tako i za građane Hrvatske. Iskustvo ranijih intervencija te vrste u regiji Bliskog istoka i Mediterana pokazalo je da je posljedice trpjela i da ih još trpi upravo Europa.
S razlogom stoga trebamo biti zabrinuti zbog opasnosti od ekonomske štete u vidu poskupljenja nafte i naftnih derivata, zbog opasnosti novog vala migracije izbjeglica prema europskim zemljama, kao i zbog opasnosti terorističkih prijetnji te ugrožavanja mira i sigurnosti građana Europe. Hrvatska u svakom daljnjem potezu mora voditi računa prvenstveno o svojim građanima, njihovim interesima i sigurnosti, osobito jer je riječ o sukobu koji nije izazvala i od kojeg može imati samo štetu.
Vodeći brigu o sigurnosti hrvatskih vojnika koji se nalaze u misijama u zemljama Bliskog istoka, donio sam odluku o povlačenju sedmorice hrvatskih vojnika iz Iraka i jednog vojnika iz Libanona te sam zapovjedio načelniku Glavnog stožera OSRH-a da odmah pokrene aktivnosti povlačenja hrvatskih vojnika.
Pozivam Vladu RH da u okviru svoje nadležnosti poduzme sve potrebne mjere radi zaštite i povratka hrvatskih građana koji su se zatekli na području vojnih aktivnosti."
