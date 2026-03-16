Iransko oružje pokazalo slabost francuskih Rafalea?

U Emiratima se trenutačno nalazi oko 900 francuskih vojnika i civilnih djelatnika obrane, raspoređenih na nekoliko vojnih baza. Francuske snage ondje su prisutne temeljem dugogodišnjih obrambenih sporazuma između Pariza i Abu Dhabija. Situacija se dodatno zaoštrila nakon što je početkom ožujka iranski dron pogodio francusku pomorsku bazu u Abu Dhabiju i oštetio dio infrastrukture namijenjene održavanju brodova. Kao odgovor na rastuću prijetnju, Francuska je pojačala svoje zračne snage dodatnim lovcima Rafale. Njihova glavna zadaća je presretanje dronova i projektila koji dolaze iz smjera Irana, čime se štiti zračni prostor Emirata i ključna infrastruktura u regiji.