Anušić: Nelogičan je broj požara koji bukne u jednom danu, točno onda kada se najavljuje bura

Rekao je kako treba pooštriti kazne za piromane. Podsjetio je kako se razgovaralo o tome i kada su ovakvi požari bili na području Brela i okolice. „Nelogičan je broj požara koji bukne u jednom danu, točno onda kada se najavljuje bura ili veliki vjetrovi. Nelogično je i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti“, ustvrdio je ministar Anušić, a priopćilo Ministarstvo obrane.