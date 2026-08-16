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Oglasili se iz bolnice

Troje stradalih u požaru kod Omiša i dalje životno ugroženo

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16. kol. 2026. 12:32
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13.08.2026., Brela: Pogled na katastrofalni pozar u Lokvi Rogoznici iz Brela. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL

Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju, je i dalje nepromijenjeno.

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Smješteni su na Jedinici intenzivnog liječenja, i dalje su životno ugroženi, intubirani, na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija.

Uz opekline od 40 do 70% površina tijela, dodatnom dijagnostikom utvrđene su i inhalacijske ozljede kod svih pacijenata, priopćeno je iz bolnice.

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