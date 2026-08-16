Oglasili se iz bolnice
Troje stradalih u požaru kod Omiša i dalje životno ugroženo
Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju, je i dalje nepromijenjeno.
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Smješteni su na Jedinici intenzivnog liječenja, i dalje su životno ugroženi, intubirani, na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija.
Uz opekline od 40 do 70% površina tijela, dodatnom dijagnostikom utvrđene su i inhalacijske ozljede kod svih pacijenata, priopćeno je iz bolnice.
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SK
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