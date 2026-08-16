Big Island
FOTO, VIDEO / Uragan Lala pogodio Havaje: Deseci tisuća bez struje, bujice odnijele kuće
Uragan Lala donio je destruktivne vjetrove i obilnu kišu na najveći havajski otok, Big Island, izvijestio je u nedjelju Američki nacionalni centar za uragane (NHC).
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Do subote navečer po lokalnom vremenu više od 63.000 korisnika električne energije na otoku bilo je bez struje, odnosno nešto manje od 100.000 uključujući susjedne otoke Maui i Oahu, prema podacima s američke mrežne stranice Poweroutage.us.
Lokalni mediji izvijestili su o srušenim stablima, zatvorenim cestama i teškim poplavama na otoku, koji ima oko 200.000 stanovnika.
Situacija je postala osobito dramatična u subotu kasno navečer, kada je Nacionalna meteorološka služba (NWS) proglasila izvanredno stanje zbog iznenadnih poplava za neke južne dijelove otoka Big Island.
Policija je priopćila da je bujica odnijela nekoliko kuća, a meteorološka služba upozorila je na po život opasnu i „katastrofalnu” situaciju s poplavama.
Središte uragana prve kategorije prošlo je oko 90 kilometara južno od otoka, krećući se prema zapadu, izvijestio je NHC.
Naleti vjetra orkanske snage i obilna kiša očekivali su se na otoku Big Island i tijekom noći.
TORRENTIAL rain and flooding as Hurricane Lala skirts Hawaii— RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 16, 2026
10s of thousands left without power, warnings to prep for 'life-threatening' conditions pic.twitter.com/7QNMHPYkgP
Nevrijeme prijeti i drugim otocima
NHC je priopćio kako očekuje ukupno od 30 do 50 centimetara kiše na privjetrinskim stranama otoka Big Island tijekom oluje, no neke su mjerne postaje već premašile te količine: u Laupahoehoeu je u 36 sati zabilježeno gotovo 65 centimetara.
Opasnost od poplava, odrona zemlje i opasnih valova i dalje postoji, objavio je NHC, pozivajući stanovnike da ostanu u sigurnim skloništima.
Opasno jaki vjetrovi i obilna kiša prijetili su do nedjelje i manjim otocima te američke savezne države — uključujući Maui, Oahu, Kauai i Niihau — unatoč njihovoj većoj udaljenosti od središta oluje.
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