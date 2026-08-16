Izvješće
Iran nudi nagradu od 30.000 dolara za svakog zarobljenog ili ubijenog američkog vojnika
Iranska vojska ponudila je nagradu od gotovo 30. 000 dolara za svakog američkog vojnika koji bude ubijen ili zarobljen, objavio je portal Avash, javlja agencija dpa.
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Prema izvješću, ženama koje zarobe ili ubiju američke vojnike navodno bi se isplatilo dvostruko više.
Nagradu je navodno ponudio Amir Hatami, vrhovni zapovjednik iranske vojske. To se događa u vrijeme kontinuiranih vojnih napetosti između Sjedinjenih Država i Irana.
U proteklih nekoliko tjedana obje su strane više puta prekršile okvirni sporazum od 17. lipnja, kojim je predviđen trajni prekid rata na svim bojištima.
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