Iran nudi nagradu od 30.000 dolara za svakog zarobljenog ili ubijenog američkog vojnika

HANDOUT / Iranian Army Media Office / AFP

Iranska vojska ponudila je nagradu od gotovo 30. 000 dolara za svakog američkog vojnika koji bude ubijen ili zarobljen, objavio je portal Avash, javlja agencija dpa.

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Prema izvješću, ženama koje zarobe ili ubiju američke vojnike navodno bi se isplatilo dvostruko više.

Nagradu je navodno ponudio Amir Hatami, vrhovni zapovjednik iranske vojske. To se događa u vrijeme kontinuiranih vojnih napetosti između Sjedinjenih Država i Irana.

U proteklih nekoliko tjedana obje su strane više puta prekršile okvirni sporazum od 17. lipnja, kojim je predviđen trajni prekid rata na svim bojištima.