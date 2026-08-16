Organizator skupa koji se održao na Trgu Stjepana Radića, Mile Ilić ocijenio je da vlast, na lokalnoj i državnoj razini nema nikakav legitimitet te ističe da su sve institucije pale na Lici. Naveo je da su se slični problemi pojavljivali i u Njemačkoj, koja je, kako je rekao, organiziranija u njihovu rješavanju.