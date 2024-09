Anušić o Milanoviću: Naučio sam da se on ne drži dogovora – danas vrijedi, sutra ne

Podijeli :

Ministar obrane Ivan Anušić dao je velik intervju za Dnevnik Nove TV.

Treba li se sastati Vijeće za obranu?

“To je pitanje za predsjednika i za premijera, koji će u jednom trenutku dogovoriti taj sastanak te riješiti dileme koje su na dnevnom redu. Ključno je za reći da je predsjednik imao sve informacije MORH-a o temeljnom vojnom osposobljavanju. Od samog početka je bio informiran”, ustvrdio je ministar za Dnevnik Nove TV.

“Komunicirali smo direktno i komunicirat ćemo i dalje direktno. Nema nikakvih problema. Pitanje je interesa Oružanih snaga, a ne mog i njegova odnosa”, dodao je.

Međutim, Zoran Milanović tvrdi da mu neke informacije još uvijek nedostaju.

“Sve informacije koje imam ja ima i on. Provedbu temeljne vojne obuke ili osposobljavanje provode Oružane snage, general-pukovnik Tihomir Kundid, koji je svakodnevno u koordinaciji s predsjednikom države. Njegov kabinet je svakodnevno u komunikaciji s mojim kabinetom i predsjednik je sa svime što se događa na vrijeme upoznat”, napomenuo je ministar.

“Od samog početka sam tako funkcionirao, ali kada govorimo o tumačenjima – jesam li ja ili on nešto rekao ili smo nešto dogovorili – samo ću vas podsjetiti na situaciju iz drugog mjeseca ove godine. Tada smo sjedili zajedno i dogovarali imenovanja načelnika Glavnog stožera i ravnatelja SOA-e. Tada smo sve dogovorili, a onda je predsjednik rekao da nismo razgovarali o ravnatelju SOA-e, što nije bila istina”, dodao je Anušić.

MORH odgovorio Milanoviću: “Ne odgađa se uvođenje vojnog roka”

Na kraju su mu, nastavio je, i Milanovićevi savjetnici potvrdili da je dogovoreno tko će biti ravnatelj SOA-e.

“Tada sam naučio jednu lekciju koju i danas primjenjujem: ne mogu očigledno iskreno govoriti, da se on ne drži dogovora i da taj dogovor danas vrijedi, a sutra ne. Ja tako ne funkcioniram i iz tog razloga dolazi do šuma”, ustvrdio je Anušić.

Sukobi oko vojnog roka

Najavio je da 1. 1. 2024. godine počinje temeljna vojna obuka.

Kada će početi uvođenje vojnog roka? “Recite kada i mi krećemo”

“Zakon se mora mijenjati i on je gotov. Predsjednik ima sve informacije, a hoće li on na to afirmativno gledati – to je pitanje za njega, a ne za mene. On je nekoliko puta neformalnim kanalima poručio da od toga nema ništa i da to neće podržati. Sada vidimo da polako mijenja mišljenje. On apsolutno sve zna i sve će znati, ali izmjene koje su preduvjet vraćanju vojnog roka donosi Sabor”, napomenuo je.

Dodao je da ne želi mijenjati ovlasti predsjednika.

“Puno puta se komuniciralo mijenjanje Ustava, ali nismo mi amateri i znamo kako funkcioniraju stvari. Ja govorim o izmjenama Zakona o Oružanim snagama i Zakona o obrani, o reguliranju i redefiniranju odnos ovlasti i odnosa ministra obrane i predsjednika”, rekao je ministar.

