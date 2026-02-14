Oglas

"najmoderniji na svijetu"

VIDEO / Anušić objavio snimku moćnih tenkova Leopard: Evo kada stižu u Hrvatsku

N1 Info
14. velj. 2026. 11:41
Leopard 2A8
MORH/J. Šeri

Ministar obrane Ivan Anušić u Münchenu je posjetio tvrtku KNDS u kojoj su mu predstavljene sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8 čiju nabavu je osigurala Vlada, ističe se u subotu u objavi na Facebooku.

"U Munchenu sam posjetio tvrtku KNDS, gdje su mi predstavljene sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8, koje je Vlada Republike Hrvatske u povijesnoj nabavi osigurala za Oružane snage Republike Hrvatske.

Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena s 44 moćna tenka Leopard 2A8 – riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu, opremljenim najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, što će značajno ojačati obrambene sposobnosti Hrvatske. Prvi Leopardi 2 A8 u Hrvatsku će stići 2028. godine, dotad ćemo imati u potpunosti opremljenu i moderniziranu vojsku, što je izuzetno važno u kontekstu globalno narušenih sigurnosnih prilika.

Leoparde 2A8 nabavljamo u sklopu zajedničke nabave zajedno s Norveškom, Nizozemskom, Litvom i Češkom", napisao je na Facebooku.

Ivan Anušić Leopard 2A8 MORH

