VIDEO / Anušić objavio snimku moćnih tenkova Leopard: Evo kada stižu u Hrvatsku

Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena s 44 moćna tenka Leopard 2A8 – riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu, opremljenim najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, što će značajno ojačati obrambene sposobnosti Hrvatske. Prvi Leopardi 2 A8 u Hrvatsku će stići 2028. godine, dotad ćemo imati u potpunosti opremljenu i moderniziranu vojsku, što je izuzetno važno u kontekstu globalno narušenih sigurnosnih prilika.