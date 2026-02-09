Rijedak, ali opasan
Zabrinjavajuće vijesti: Virus s do 75 posto smrtnosti ponovno je aktivan
Ovaj rijedak, ali iznimno smrtonosan virus već je godinama na listi bolesti koje Svjetska zdravstvena organizacija pomno prati. U nastavku saznajte što je Nipah virus, kako se širi, koliko je opasan i kako možete smanjiti rizik od zaraze.
Iako se radi o svega nekoliko potvrđenih slučajeva, vijesti o ponovnoj pojavi Nipah virusa u Indiji izazvale su zabrinutost zdravstvenih stručnjaka, piše Dnevnik.hr.
Novi slučajevi Nipah virusa u Indiji
U siječnju 2026. godine Indija je prijavila dva nova slučaja zaraze Nipah virusom u saveznoj državi Zapadni Bengal. Prema dostupnim informacijama, stanje jednog pacijenta se poboljšava, dok se drugi nalazi u kritičnom stanju i prima intenzivnu medicinsku skrb.
Ako se zarazite Nipah virusom, situacija je ozbiljna, upozorava dr. William Schaffner, profesor infektivnih bolesti na Vanderbilt Universityju u SAD-u, za Medical News Today. Virus može uzrokovati encefalitis s visokom smrtnošću, a čak i osobe koje prežive često imaju trajne neurološke posljedice.
Kako se Nipah virus prenosi?
Prirodni rezervoar Nipah virusa su voćni šišmiši iz porodice Pteropodidae, poznati i kao “leteće lisice”. Oni su rašireni u mnogim dijelovima Azije i Australije, a sami ne obolijevaju. Virus se, međutim, može prenijeti na druge životinje poput svinja i konja, koje mogu razviti bolest.
Ljudi se najčešće zaraze konzumacijom voća ili proizvoda od voća (primjerice sirovog soka od datuljine palme) koji su kontaminirani slinom ili urinom zaraženih šišmiša. Moguć je i prijenos s čovjeka na čovjeka, osobito pri bliskom kontaktu.
Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, trenutačni rizik od širenja virusa smatra se umjerenim na lokalnoj razini, a niskim na nacionalnoj i globalnoj razini jer nema potvrđenih slučajeva izvan Indije.
Zašto se Nipah virus pojavljuje upravo sada?
Stručnjaci ističu da izbijanja Nipah virusa imaju sezonski karakter te se najčešće javljaju između prosinca i svibnja.
Tijekom zimskih mjeseci šišmiši prolaze kroz razdoblje razmnožavanja i nutritivnog stresa zbog manjka prirodne hrane, objašnjava dr. Prem Prakash, istraživač s Meharry Medical Collegea. Zbog toga češće izlučuju virus i približavaju se voćnjacima koje je zasadio čovjek.
Hladnije vrijeme dodatno pogoduje duljem opstanku virusa u okolišu, čime se povećava rizik prijenosa putem kontaminiranog voća ili površina. Usto, masovna deforestacija tjera šišmiše bliže ljudskim naseljima.
Prijašnja izbijanja Nipah virusa
Najveća poznata epidemija Nipah virusa zabilježena je 1998. godine u Maleziji, u selu Kampung Sungai Nipah. Zarazilo se oko 300 uzgajivača svinja, a više od 100 ih je preminulo.
U to vrijeme još nije bilo poznato da su voćni šišmiši glavni prijenosnici. Smatra se da su svinje konzumirale voće koje su prethodno zagadili zaraženi šišmiši. Kako bi se spriječilo daljnje širenje, milijuni svinja bili su eutanazirani.
Taj je događaj skrenuo veliku pozornost javnog zdravstva na Nipah virus, kaže dr. Schaffner, dodajući da su se manja izbijanja otad povremeno javljala u Indiji i drugim zemljama jugoistočne Azije.
Kako se možete zaštititi od Nipah virusa?
Osnovne mjere prevencije uključuju redovito pranje ruku sapunom i vodom te izbjegavanje kontakta sa šišmišima, svinjama i zaraženim osobama. Posebno se savjetuje da ne konzumirate sirovi sok od datuljine palme – ako ga ipak koristite, potrebno ga je prethodno prokuhati.
U pogođenim područjima vlasti postavljaju mreže na stabla palmi i zaštitne pokrove na posude za sakupljanje soka kako bi spriječile pristup šišmišima.
Stručnjaci također upozoravaju da izbjegavate voće koje ima vidljive tragove ugriza ili ogrebotina jer može biti kontaminirano slinom ili urinom šišmiša.
Za osobe koje rade sa životinjama preporučuje se stroga biosigurnost na farmama – odvajanje svinja od voćaka, izolacija bolesnih životinja te korištenje osobne zaštitne opreme. Zdravstveni djelatnici trebaju provoditi stroge mjere kontrole infekcije kako bi se spriječio prijenos s čovjeka na čovjeka.
Postoji li cjepivo ili lijek?
Trenutno ne postoji odobreno cjepivo ni specifičan lijek za Nipah virus. Liječenje se svodi na simptomatsku i potporu terapiju, uključujući kisik, mehaničku ventilaciju i kontrolu oticanja mozga.
Ipak, postoje ohrabrujući pomaci – Sveučilište u Oxfordu pokrenulo je prvo kliničko ispitivanje druge faze cjepiva protiv Nipah virusa u Bangladešu, a razvijaju se i eksperimentalna monoklonska antitijela.
Svjetska zdravstvena organizacija uvrstila je Nipah virus među prioritetne bolesti za istraživanje i razvoj, upravo zbog njegova potencijala za ozbiljne epidemije.
Trebate li biti zabrinuti?
Iako je Nipah virus na popisu patogena s pandemijskim potencijalom, trenutne procjene govore da je rizik šireg širenja nizak. Za razliku od COVID-19, zaražene osobe uglavnom imaju teške simptome i rijetko se slobodno kreću među ljudima.
Ne očekuju se nove karantene, zaključuje dr. Schaffner. Ovo su rijetki i izolirani događaji.
Najnovije izbijanje u Indiji uspješno je obuzdano praćenjem kontakata, testiranjem i izolacijom, bez daljnjeg širenja bolesti – što je ohrabrujuća vijest za globalno javno zdravlje.
