Još je nekoliko dana ostalo vlasnicima praznih nekretnina da se uključe u Program priuštivog najma. Procjene su da je takvih kuća i stanova čak 600 tisuća, a da Hrvatskoj nedostaje 230 tisuća stambenih jedinica.
Smisao te mjere u kojoj su svi na dobitku jest - da vlasnici na tržište stave nekretnine koje stoje neiskorištene, da najmoprimac plaća priuštivu najamninu - a država razliku do tržišne. Neke od praznih nekretnina ustupit će i Državne nekretnine, piše HRT.
U mirnoj zgradi na istoku Zagreba renovirani stan u vlasništvu Državnih nekretnina čeka nove stanare. 50 četvornih metara, od namještenih prostorija - samo kupaonica.
-Trenutačno imamo tristotinjak stanova koji su u postupcima za uređenje i isto tako mogu reći da je tu 20-ak gradova, rekla je Željka Franić, glasnogovornica, Državne nekretnine d.o.o.
U taj ili neki sličan stan možda će se useliti netko od najmoprimaca iz Programa priuštivog najma koji je Vlada objavila u studenom. Pri kraju je prva faza - vlasnici praznih nekretnina mogu se javiti APN-u i dati ih na uporabu od 3 do 10 godina. Ovih dana u APN-u je užurbano, telefoni zvone, upiti ne prestaju.
Za praznu nekretninu ključan je jedan uvjet
- Kažu nam kakve nekretnine imaju, koliko bi mogli dobiti pa im mi pomognemo u računanjima i svemu onom što ih zanima. Primjerice, u kakvom stanju mora biti nekretnina, je li u redu, ako je ja trenutačno renoviram, a bit će gotova možda za mjesec dana, govori Jelena Bokun, savjetnica za odnose s javnošću APN-a.
Primjerice, za najam ovog stana na zagrebačkoj Peščenici, da je privatno vlasništvo, u 10 godina vlasnici bi od APN-a mogli dobiti 76 200 eura, od toga odmah nakon potpisivanja ugovora gotovo 46 tisuća. Učinci priuštivog najma trebali bi biti pozitivni.
- Ako se pokaže kao mjera koja je učinkovita i za vlasnike i za najmoprimce onda bi dugoročno moglo imati nekog utjecaja u smislu smanjenja potražnje, odnosno opterećenja na tržištu koje trenutačno postoji s obzirom na i dalje deficit nekretnina u ponudi, istaknuo je Boro Vujović, vlasnik agencije za promet nekretninama.
Za praznu nekretninu ključan je uvjet - da u njoj nitko nije živio posljednje 2 godine. Zato treba priložiti račun HEP-a u kojem je potrošnja manja od 500 kilovat sati na godinu u protekle dvije godine.
Prema podacima HEP-a, samo u Zagrebu takvih je nekretnina više od 66 tisuća, u Splitu 10 tisuća manje, Rijeci 42 tisuće, u Osijeku gotovo 27 tisuća.
Znači, samo po tom mjerilu - gotovo 191 i pol tisuća nekretnina sada je bez stanara. I nije čudno što APN zovu iz cijelog svijeta.
- Hrvatski državljani koji su ili nedavno ili možda prije 20-30 godina odselili negdje u Austriju, Njemačku odnosno bilo koju drugu zemlju i ovdje imaju nekretninu koju nisu iznajmljivali pa uglavnom iz praktičnih razloga, govori Bokun.
Nakon što se kompletira popis raspoloživih nekretnina u Hrvatskoj - slijedi raspisivanje poziva za najmoprimce. A oni bi se u svoje nove nekretnine uz znatno nižu cijenu najma mogli useliti već do ljeta.
