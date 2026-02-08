U taj ili neki sličan stan možda će se useliti netko od najmoprimaca iz Programa priuštivog najma koji je Vlada objavila u studenom. Pri kraju je prva faza - vlasnici praznih nekretnina mogu se javiti APN-u i dati ih na uporabu od 3 do 10 godina. Ovih dana u APN-u je užurbano, telefoni zvone, upiti ne prestaju.