Masovna tučnjava oko 50 osoba kod svetišta u Vrani: "Letjele su šake, stolice,..."

U noći sa subote na nedjelju, oko 1.30 sati, došlo je do masovne tučnjave u Vrani kod svetišta sv. Nediljice u općini Pakoštane, potvrdili su mještani koji su svemu svjedočili. Iako je, prema njihovim navodima, na teren izašlo više policijskih vozila, policija do zaključenja ovog teksta nije objavila službeno priopćenje o događaju.

Prema izjavama svjedoka, tučnjava se dogodila na parkiralištu uz crkvu, nakon proslave maškara, koja se održavala u šatoru u sklopu svetišta, piše Slobodna Dalmacija.

- Bilo je oko 50 punoljetnih osoba, sve je bilo pod utjecajem alkohola. Odjednom je izbila masovna tučnjava, letjele su šake, stolice, sve - ispričao je mještanin koji je želio ostati anoniman, a koji tvrdi da je događaj vidio osobno.

Svjedoci navode da je šator u kojem se slavilo bio teško oštećen, a inventar uništen.

- Šator je polomljen, klupe su porazbijane. To je bilo divljanje, a ne slavlje - kazao je.

Na mjesto događaja, prema izjavama očevidaca, stigla su najmanje tri policijska vozila, a prisutne su bile i, kako kažu, “jake policijske snage”. Župnik župe don Srećko Petrov također je upoznat s incidentom te je, prema riječima mještana, izrazio duboku zabrinutost.

Svetište sv. Nediljice u Vrani ima veliko zavjetno i povijesno značenje. Posvećeno je ranokršćanskoj mučenici sv. Nediljici, a njezin se blagdan tradicionalno slavi prve nedjelje u srpnju, kada u Vranu dolazi velik broj hodočasnika iz cijele Dalmacije.

Mještani poručuju kako su zgroženi činjenicom da se ovakav incident dogodio upravo u svetištu, te pozivaju nadležne institucije da reagiraju.

- Neka se zna što se dogodilo. Ovo se ne smije zataškati - poručuju.