Orešković: Pravda se Thompson da oni nisu fašisti, a uostalom, i ustaše su za njih dobri momci

Sramotno je za sve državne institucije i za svakog istinski domoljubnog građanina što se već mjesecima dopušta ovakvo gađenje i trovanje jedne nacije, komentirala je Dalija Orešković na društvenim mrežama nakon posljednjih Thompsonovih nastupa.
Nakon posljednjih dva Thompsonova koncerta koji su se održali u petak i subotu, oglasila se i Dalija Orešković, čiju objavu prenosimo u cijelosti:
"Do kada se Sigurnosno obavještajna agencija misli praviti gluha, slijepa i bedasta, skupa s vlašću koja sve ovo dopušta? Do kada će hrvatski branitelji šutnjom pristajati na vezivanje njihove žrtve uz ono na što se kao država ne smijemo vezati?
Crna majica na kojoj je ispisan zatvorski broj 03941158, mladima predstavlja Zvonka Bušića kao ideal domoljublja. Postavljam pitanje svima u ovoj našoj naciji, jesmo li mi normalni?
Zvonko Bušić je proveo 32 godine u američkom zatvoru jer je 1976.g. oteo putnički avion i postavio bombu u NewYorku prilikom čijeg je deaktiviranja poginuo jedan američki policajac. Bio je član emigrantske stranke Otpor koju je utemeljio ustaški časnik Vjekoslav Luburić."
"Pravda se Thompson da oni nisu fašisti, kao što im ni Zvonko Bušić nije terorist, već idol i idealist, a uostalom, i ustaše su za njih dobri momci, domoljubi, borci za našu vjerski i nacionalno čistu Hrvatsku, za koju su su protiv partizana i antifašista borili pod starim hrvatskim pozdravom za dom spremni.
Na djelu je otimanje povijesti, identiteta i kontinuiteta državnosti od strane onih koji se svrstavaju uz fašističke insignije.
Zato i ispiru mozak, osobito mladima i nameću tezu da je Domovinski rat nulta točka, kao da ništa nije postojalo prije njega, baš zato da operu i rehabilitiraju značenje pokliča koji im je bitniji od nas, nas kao naroda, našeg sustava vrijednosti i naše države. Postojeće temelje državnosti oni žele poništiti, i zamijeniti ih s identitetom koji se veže uz NDH."
"S porukom mladima, nemojte dopustiti da nam u temelje države uđe... sve je rekao na što cilja.
Bojna Čavoglave nije simbol hrvatske države, već aktualne političke situacije i Plenkovićeve nemoći da Hrvatsku sačuva od onih koji traže smjenu jednog režima s drugim koji je njima prhvatljiviji, koji je onakav za kavog su se borili oni u crnim uniformama i s pokličem za dom spremni."
"Thompson sa zatvorskim brojem Zvonka Bušića na majci veliča čovjeka koji je za ostvarivanje svojih političkih ciljeva pribjegao kriminalnim i terorističkim metodama. A mi svi, šutnjom pristajemo da se kontinuirano, uz medijsku najavu spektakla, upravo takav, nasilan, naoružan, ubojit i lažan model domoljublja, predstavlja kao naše zajedništvo.
Na državnim institucijama je odgovornost i dužnost da Thompsonu pokažu da je u temeljima Ustava RH već sve zapisano i da ustaški poklič na kojem on toliko inzistira, poništava ovu našu Republiku Hrvatsku u njezinim temeljima. Točno to je Thompsonovoj turneji Bojne Čavoglava prava svrha", kaže Orešković.
