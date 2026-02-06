Imate nekorištenu nekretninu u Zagrebu? Evo koliko biste mogli dobiti od države za dugoročni najam

U Hrvatskoj postoji 600.000 praznih nekretnina, i to dok istovremeno u zemlji nedostaje oko 230.000 nekretnina. Upravo je zato donesen Program priuštivog najma kojem je cilj aktivacija dijela praznih nekretnina.
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) 18. prosinca otvorila je javni poziv za sve zainteresirane vlasnike nekretnina koji se žele priključiti Programu. On je namijenjen vlasnicima stanova ili kuća koje su prazne protekle dvije godine, a koji žele svoju nekretninu dati na upravljanje APN-u na višegodišnji najam.
Što nudi Program priuštivog najma?
Za vlasnike, to je prije svega siguran najam. Dio vlasnika nekretnina koji ih dosad nisu iznajmljivali to nisu činili iz straha, osjećaja neizvjesnosti ili praktičnih razloga - u međuvremenu su odselili u drugi grad ili državu i ne mogu iznajmljivati nekretninu koja je lokacijski udaljena.
Tu dolazi APN koji, nakon što vlasnik sklopi ugovor, preuzima svu brigu o nekretnini i svemu što je s tim povezanom u odnosu s najmoprimcem- plaćanje najamnine, režija, briga o stanju nekretnine.
APN jamči da će vlasniku nakon isteka ugovornog razdoblja, koje može biti između tri i deset godina, nekretnina biti vraćena u prvotnom stanju.
Uz to, umjesto da čeka najamninu iz mjeseca u mjesec, kako je slučaj u tržišnom najmu, vlasnici koji se priključe Programu svoj novac za višegodišnji najam dobivaju u dvije rate - 60 posto odmah na početku, a ostatak nakon isteka polovice ugovornog razdoblja.
U nastavku donosimo nekoliko izračuna za pojedine katastarske općine Grada Zagreba.
Stan u k.o. Centar novi (Zagreb)
62 m2, željeno razdoblje najma: 4 godine
Cijena kvadratnog metra: 14,55 eura/m2
Izračun:
14,55 (eura) x 62 (m2)= 902,10 eura (mjesečno)
902,10 eura x 12 (mjeseci)= 10.825,20 eura (godišnje)
10.825,20 eura x 4 (godine)= 43.300,80 eura za četverogodišnje razdoblje
60% od 43.300,80 eura= 25.980,48 eura (isplata odmah)
Kuća u Trešnjevci
80 m2, željeno razdoblje najma: 3 godine
Cijena kvadratnog metra: 13,90 eura/m2
Izračun:
13,90 (eura) x 80 (m2)= 1112,00 eura (mjesečno)
1112 eura x 12 (mjeseci)= 13.344,00 eura (godišnje)
13.344,00 eura x 3 (godine)= 40.032,00 eura za trogodišnje razdoblje
60% od 40.032,00 eura= 24.019,20 eura
Stan u Sesvetama
45 m2, željeno razdoblje najma: 6 godina
Cijena kvadratnog metra: 9,19 eura/m2
Izračun:
9,19 (eura) x 45 (m2)= 413,55 eura (mjesečno)
413,55 eura x 12 (mjeseci)= 4.962,60 eura (godišnje)
4962,60 eura x 6 (godina)= 29.775,60 eura za šestogodišnje razdoblje
60% od 29.775,60 eura= 17.865,36 eura (isplata odmah)
Stan u Maksimiru
35 m2, željeno razdoblje najma: 5 godina
Cijena kvadratnog metra: 14,48 eura/m2
Izračun:
14,48 (eura) x 35 (m2)= 506,80 eura (mjesečno)
506,80 eura x 12 (mjeseci)= 6.081,60 eura (godišnje)
6081,60 eura x 5 (godina)= 30.408,00 eura za petogodišnje razdoblje
60% od 30.408,00 eura= 18.244,80 eura (isplata odmah)
Uz podatke o potrošnji električne energije kojima dokazuju da njihova nekretnina nije bila korištena protekle dvije godine, oni koji se žele prijaviti na javni poziv moraju ispuniti zahtjev, priložiti presliku osobne iskaznice, zemljišnoknjižnog izvatka nekretnine, uporabnu dozvolu, fotografije nekretnine i posljednji plaćen račun za pričuvu ako se radi o zgradi.
"Ovo nije cijena koju će plaćati najmoprimac nego cijena koju bismo dali vlasniku prazne nekretnine. Najmoprimac bi plaćao priuštivu najamninu, a država razliku do tržišne, to je smisao mjere", poručili su nam iz Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Prijave na javni poziv zaprimaju se do 15. veljače, a mogu se slati na e-mail ili poštom. Detalji Programa mogu se pronaći na stranici www.apn.hr.
