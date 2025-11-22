APN objavio kada idu pozivi za priuštivi najam i koju dokumentaciju će tražiti

Program priuštivog najma trebao bi aktivirati prazne stanove i državnom, ali i privatnom vlasništvu (procjenjuje se da je takvih čak 600 tisuća) te na taj način dovesti do smanjenja tržišnih cijena najma. Prema računici, obitelj s prihodima od 2000 eura za stan od 60 kvadrata najam bi plaćala s umanjenim režijama 450 eura.