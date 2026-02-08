DUGOVJEČNI PREMIJER(I)
Za mjesec dana Plenković ulazi u europski 'top 10'. A osvoji li i četvrti mandat, mogao bi i u 'top 5'
Andrej Plenković bez prekida je na čelu hrvatske Vlade od 19. listopada 2016. godine. Na dužnosti je već devet godina i 110 dana. Izdrži li do kraja mandata, a ne čini se da neće, skupit će ukupno 11 godina i najmanje sedam mjeseci premijerskog staža, ako parlamentarni izbori opet budu u travnju kao i prošli.
Trenutno samo dva aktivna premijera u Europi imaju duži staž od Plenkovića - mađarski Viktor Orban koji je na dužnosti od 2010. godine i Edi Rama koji vodi albansku vladu od 2013. godine.
Orban je na čelu vlade već 15 godina i osam mjeseci. No u travnju će biti održani parlamentarni izbori u Mađarskoj, prvi u dugom nizu uoči kojih Orban nema prednost u anketama i ne slovi za sigurnog favorita. Izgubi li izbore, a Plenković pobijedi i 2028. te odradi četvrti mandat do kraja, mogao bi prestići Orbana.
Rama je, pak, na čelu albanske vlade od rujna 2013. skupivši 12 godina i 145 dana premijerskog staža. U svibnju prošle godine Rama i njegovi socijalisti pobijedili su četvrti put zaredom na općim izborima pa ga Plenković zasad ne može sustići na listi najdugovječnijih europskih premijera u 21. stoljeću.
Juncker bio premijer 18 godina, Merkel 16
No za nešto više od mjesec dana Plenković će prestići bivšeg premijera Sjeverne Makedonije Nikolu Gruevskog koji je na dužnosti bio devet godina i 145 dana te ući na listu deset najdugovječnijih europskih premijera u ovom stoljeću. Na toj su listi i neki koji su mandate započeli u drugoj polovici 1990-ih, ali su veći dio odradili u ovom stoljeću. Zasad je na njoj prvi bivši premijer Luksemburga i bivši predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. On je na premijerskoj dužnosti bio od 26. siječnja 1995. do 4. prosinca 2013. godine, odnosno 18 godina i 319 dana.
Iza Junckera je bivša njemačka kancelarka Angela Merkel koja je dužnost obnašala 16 godina i 16 dana - od 22. studenoga 2005. do 8. prosinca 2021. godine. Merkel je bila kancelarka samo deset dana manje od svoga političkog mentora Helmuta Kohla, najdugovječnijeg poslijeratnog njemačkog kancelara koji je to bio od 1982. do 1998. godine.
Treći i četvrti na listi su već spomenuti Orban i Rama, a peti je slovački premijer Robert Fico koji je dosad na dužnosti bio 12 godina i 95 dana, ali u tri navrata - od 2006. do 2010. godine pa od 2012. do 2018. i od 2023. do danas.
Najdugovječniji premijeri u 21. stoljeću
Ovo je popis najdugovječnijih europskih prmeijera u ovom stoljeću:
- Jean-Claude Juncker (Luksemburg) 1995.-2013. 18 godina, 319 dana
- Angela Merkel (Njemačka) 2005.-2021. 16 godina, 16 dana
- Viktor Orban (Mađarska) 2010. do danas 15 godina i 252 dana
- Mark Rutte (Nizozemska) 2010.-2024. 13 godina 262 dana
- Edi Rama (Albanija) 2013. do danas 12 godina 144 dana
- Robert Fico (Slovačka) 2006.-2010.; 2012.-2018.; 2023. do danas 12 godina i 95 dana
- Bertie Ahern (Irska) 1997.-2008.; 10 godina, 315 dana
- Tony Blair (Ujedinjeno Kraljevstvo) 1997.-2007.; 10 godina 57 dana
- Nicos Anastasiades (Cipar) 2013.-2023.; 10 godina
- Nikola Gruevski (Sjeverna Makedonija) 2006.-2016. 9 godina, 145 dana
Anastasiades je od 28. veljače 2013. do 28. veljače 2023. bio predsjednik Cipra, s tim da ondje predsjednik države obnaša i dužnost predsjednika vlade.
Najdugovječniji poslijeratni premijeri
Najdugovječniji poslijeratni premijer u Europi bio je Tage Erlander koji je na čelu švedske vlade proveo čak 23 godine i tri dana - od 11. listopada 1946. do 14. listopada 1969. godine. Bio je arhitekt Švedske kao nadaleko čuvene 'države blagostanja'.
Među deset najdugovječnijih europskih premijera od 1945. naovamo troje su s liste najdugovječnijih u 21. stoljeću - Juncker, Merkel i Orban. Ta lista izgleda ovako:
- Tage Erlander (Švedska) 1946.-1969.; 23 godine i tri dana
- Jean-Claude Juncker (Luksemburg) 1995.-2013.; 18 godina, 319 dana
- Josef Korčák (Čehoslovačka) 1970.-1987.; 17 godina, 51 dan
- Helmut Kohl (Njemačka) 1982.-1998.; 16 godina 26 dana
- Angela Merkel (Njemačka) 2005.-2021.; 16 godina, 16 dana
- Viktor Orban (Mađarska) 2010. do danas; 15 godina, 252 dana
- Konrad Adenauer (Njemačka) 1949.-1963.; 14 godina, 30 dana
- Dom Mintoff (Malta) 1971.-1984.; 13 godina, 184 dana
- Felipe González (Španjolska) 1982.-1996.; 13 godina, 155 dana
- Davíð Oddsson (Island) 1991.-2004.; 13 godina, 138 dana
Neki od poznatijih europskih premijera s više od deset godina staža na dužnosti su i bivši austrijski kancelar Bruno Kreisky (13 godina), bivša britanska premijerka Margaret Thatcher (11 godina), bivši premijer Luksemburga Jacques Santer (11 godina), bivši ciparski predsjednik-premijer Spyros Kyprianou (10 godina), bivši premijer Belgije Wilfried Martens (10 godina)...
Plenković još nije sit premijerske dužnosti
U ovih devet i pol godina otkako je Plenković na čelu hrvatske vlade u Bugarskoj se, primjerice, promijenilo devet, a u Rumunjskoj čak 14 premijera, od kojih je jedan bio na dužnosti tri dana, a jedan 13 dana. Nedavno je dao naslutiti da za dvije godine planira ići u izbornu utrku za četvrti premijerski mandat.
"Kako bih se zasitio, tek sada sam najjači. Oslabio sam puno zbog srca nakon operacije. Osjećam se pun energije, entuzijazma, britak, informiran, snažan za raditi dalje ovaj posao bez ikakvog problema", izjavio je Plenković potkraj prošle godine.
On će uskoro dužinom premijerskog staža dvostruko premašiti drugog najdugovječnijeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera, koji je dužnost obnašao pet godina i 195 dana. Najkraći premijerski mandat imao je prvi premijer Stjepan Mesić koji je 1990. godine u uredu bio tek 86 dana prije nego što je odlukom državnog vrha poslan u Beograd na mjesto hrvatskog člana kolektivnog predsjedništva tada još postojeće SFR Jugoslavije.
Koliko su hrvatski premijeri bili na dužnosti
Ovako izgleda lista dosadašnjih predsjednika Vlade Republike Hrvatske prema tome koliko su dugo obnašali dužnost:
- Andrej Plenković (HDZ) 2016. do danas; 9 godina, 110 dana
- Ivo Sanader (HDZ) 2003.-2009.; 5 godina, 195 dana
- Zlatko Mateša (HDZ) 1995.-2000.; 4 godine, 81 dan
- Zoran Milanović (SDP) 2011.-2016.; 4 godine, 30 dana
- Ivica Račan (SDP) 2000.-2003.; 3 godine, 330 dana
- Nikica Valentić (HDZ) 1993.-1995.; 2 godine, 218 dana
- Jadranka Kosor (HDZ) 2009.-2011.; 2 godine, 170 dana
- Franjo Gregurić (HDZ) 1991.-1992.; 1 godina, 26 dana
- Josip Manolić (HDZ) 1990.-1991.; 327 dana
- Tihomir Orešković (nestranački) 2016.; 271 dan
- Hrvoje Šarinić (HDZ) 1992.-1993.; 234 dana
- Stjepan Mesić (HDZ) 1990.; 86 dana
