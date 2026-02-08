Za mjesec dana Plenković ulazi u europski 'top 10'. A osvoji li i četvrti mandat, mogao bi i u 'top 5'

No za nešto više od mjesec dana Plenković će prestići bivšeg premijera Sjeverne Makedonije Nikolu Gruevskog koji je na dužnosti bio devet godina i 145 dana te ući na listu deset najdugovječnijih europskih premijera u ovom stoljeću. Na toj su listi i neki koji su mandate započeli u drugoj polovici 1990-ih, ali su veći dio odradili u ovom stoljeću. Zasad je na njoj prvi bivši premijer Luksemburga i bivši predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. On je na premijerskoj dužnosti bio od 26. siječnja 1995. do 4. prosinca 2013. godine, odnosno 18 godina i 319 dana.