Bacio lubenicu u plastični otpad, susjeda ga upozorila pa izazvala reakciju

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL / Ilustracija

Sud je 47-godišnjeg muškarca proglasio krivim jer je verbalno napao umirovljenicu (68) koja mu je prigovorila jer je kore lubenice bacio u kantu za plastični otpad.

Prema presudi, incident se dogodio u srpnju oko 8.30 sati u Zagrebu, a muškarac je osuđen za remećenje javnog reda i mira, piše Danica.

“Po dolasku s posla, na ulici, neposredno ispred stambene zgrade, u kantu predviđenu za odlaganje plastičnog otpada odbacio je koru lubenice, kojom prilikom mu je prigovorila susjeda, na što je on s ulice vikao i galamio na nju”, navodi se u presudi

Na sudu se branio kako to nije točno jer je cijeli dan bio na poslu i nije nikakvu lubenicu bacio mimo posude predviđene za otpad. Ništa se nije dogodilo, rekao je, jer i inače njegova majka odlaže otpad, a nije se niti sreo sa susjedom.

Lupanje vratima i uvrede

Na sudu je svjedočila umirovljenica koja je navela da je bila na prozoru u svom stanu, podigla je rolete i vidjela je s drugog kata susjeda kako “nosi koru od pola lubenice i baca pola lubenice umjesto u prostor miješanog komunalnog otpada, u kantu za plastični otpad”.

Godinama na internetu vrijeđao nacionalne osjećaje Hrvata, sada je priveden

“Samo sam mu rekla da lubenica ne ide u plastiku i to ne glasno, ali me je čuo i vikao, vrijeđao i jako naglo zalupio vrata da se sve treslo. Nakon toga pitala me susjeda s trećeg kata “jesi ti čula kako je on lupio vratima i kome je on to psovao”, a rekla sam joj da jesam i da je psovao meni”, ispričala je umirovljenica.

Susjeda s trećeg kata također je pozvana na sud gdje je potvrdila riječi umirovljenice. Rekla je da je čula psovke i lupanje ulaznih vrata zgrade.

“Susjedu sam zatekla na stubištu zgrade. Inače, mogu reći da sam dugogodišnji stanar zgrade i da imamo problema s tim susjedom. Stalno su psovke, vika i neprilično ponašanje iz stana gdje živi sa svojom majkom”, rekla je svjedokinja.

Sutkinja je 47-godišnjeg muškarca proglasila krivim te ga osudila na novčanu kaznu od 100 eura. Uz to mora platiti 50 eura troškova prekršajnog postupka. Presuda je nepravomoćna.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Što čeka oca dječaka koji je ubio osam učenika i čuvara u školi? Što se događa s Fortenovom? “To da sve ono što Todorić govori je istina”