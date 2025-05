Bakić: Ovo je očiti znak koliko Zagreb peče Plenkovića

"Posao je Vlade povlačenje europskih sredstava. Nije do te mjere decentralizirano da gradovi mogu to raditi za većinu projekata. Posao Vlade je da taj novac raspodijeli po nekim kriterijima. Također, da ishodi novac za obnovu u Sisku i Baniji. Dakako, bez toga se ništa ne bi moglo financirati iz europskih fondova. Ali - to je naš novac. Novac na koji imamo pravo participirajući u budžetu Europske unije", pojašnjava.