Takav mentalni sklop oblikuje ne samo politiku nego i percepciju. Još se sjećam, iz vremena kada sam boravio u Sjedinjenim Državama u sklopu programa međunarodnih posjetitelja, usputne primjedbe jedne starije žene koja je komuniste opisala kao „zločince”. Tada se to moglo shvatiti kao bezazlena dosjetka. Gledano unatrag, otkrivalo je koliko duboko udžbenici i svakodnevni diskurs u tom društvu demoniziraju alternativne modele i koliko su ti dojmovi postojani desetljećima kasnije. Posljedica je da mnogi američki građani, bez preispitivanja, polaze od pretpostavke da vlast mora biti ograničena, a tržišta presuđivati većini društvenih ishoda.