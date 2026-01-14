Iran odustao od pogubljenja prosvjednika nakon Trumpove prijetnje: "Pratit ćemo razvoj situacije"

Govoreći tijekom ceremonije potpisivanja u Bijeloj kući, Trump je rekao da je te informacije dobio od, kako je naveo, "vrlo važnih izvora s druge strane". Dodao je da će provjeriti njihovu vjerodostojnost, istaknuvši da se nada kako su takve tvrdnje točne. Poručio je i da bi Sjedinjene Države bile "vrlo uznemirene" ako bi se pogubljenja nastavila.