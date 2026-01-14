Ovih sedam američkih vojnih baza je u dometu iranskih projektila

Kamp Arifjan služi kao glavna logistička okosnica američke kopnene vojske na Bliskom istoku te ugošćuje tisuće vojnika i unaprijed raspoređenu oklopnu tehniku južno od grada Kuvajta. Djeluje u tandemu sa zračnom bazom Ali Al Salem, koja se nalazi samo 40 kilometara od iračke granice. Dok Arifjan pruža stratešku dubinu, istureni položaj Ali Al Salema čini ga ključnom polaznom točkom za letove prema Iraku, što ga stavlja u neposredni domet kratkodometnih projektila koje ispaljuju iranske savezne milicije, piše WioNews.