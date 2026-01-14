u slučaju rata
Ovih sedam američkih vojnih baza je u dometu iranskih projektila
Od katarske baze Al Udeid do 5. flote u Bahreinu, ovo je 7 ključnih američkih vojnih baza na Bliskom istoku koje su u dometu iranskih projektila
1. Al Udeid Air Base, Katar
Smještena jugozapadno od Dohe, ovo je najveći američki vojni objekt na Bliskom istoku, s približno 10.000 američkih vojnika. Služi kao istureno sjedište američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), koje nadzire sve zračne operacije u regiji.
U bazi se nalazi Združeni centar za zračne operacije (Combined Air Operations Centre), koji kontrolira američke borbene zrakoplove, bombardere i nadzorne dronove diljem područja. Zbog svoje strateške važnosti, baza je primarna meta iranskih balističkih projektila u slučaju potpunog sukoba.
2. Naval Support Activity Bahrain
Bahrein je dom Pete flote američke ratne mornarice, ključnog pomorskog središta zaduženog za sigurnost Perzijskog zaljeva i Crvenog mora. Objekt prima oko 9.000 vojnog osoblja i pruža potporu udarnim skupinama nosača zrakoplova te brodovima za protuminsko djelovanje.
Smješten izravno preko Zaljeva nasuprot Iranu, baza je od presudne važnosti za održavanje protoka nafte kroz Hormuški tjesnac. Teheran je izričito prijetio ovom zapovjedništvu zbog njegove uloge u provođenju pomorskih sankcija.
Going to Bahrain. Most probably air defense missiles for US destroyers, precautionary increase in stockpiles. pic.twitter.com/JC6qRA4bbG— Irves (@Irves_Watch) January 10, 2026
3. Camp Arifjan, Kuvajt (3 / 7)
Kamp Arifjan služi kao glavna logistička okosnica američke kopnene vojske na Bliskom istoku te ugošćuje tisuće vojnika i unaprijed raspoređenu oklopnu tehniku južno od grada Kuvajta. Djeluje u tandemu sa zračnom bazom Ali Al Salem, koja se nalazi samo 40 kilometara od iračke granice. Dok Arifjan pruža stratešku dubinu, istureni položaj Ali Al Salema čini ga ključnom polaznom točkom za letove prema Iraku, što ga stavlja u neposredni domet kratkodometnih projektila koje ispaljuju iranske savezne milicije, piše WioNews.
4. Al Dhafra, Ujedinjeni Arapski Emirati
Smještena u blizini Abu Dhabija, Al Dhafra je domaćin 380. ekspedicijskog krila američkog ratnog zrakoplovstva i oko 3.500 do 5.000 vojnika. Baza upravlja naprednim stealth lovcima F-35 i bespilotnim letjelicama MQ-9 Reaper koje se koriste za izviđačke misije iznad Zaljeva. Snažno je branjena sustavima Patriot i THAAD, koji su ranije presretali napade regionalnih protivnika. Iran ovu bazu vidi kao ključno polazište američke zračne nadmoći u regiji.
A US 🇺🇸 Navy Northrop Grumman MQ-4C Triton drone (w\ reg. 169804) is currently conducting a routine ISR mission over the Persian Gulf and along the Iranian coastline 🇮🇷.— Rich Tedd 🛰 ✈️ (@AfriMEOSINT) January 14, 2026
The drone originally departed from Al Dhafra Air Base in Abu Dhabi 🇦🇪. pic.twitter.com/l1QhmHTJbt
5. Prince Sultan Air Base, Saudijska Arabija
Smještena južno od Rijada, ova baza ponovno je dobila na važnosti 2019. godine i danas ugošćuje oko 2.500 do 2.700 američkih vojnika. Opremljena je sustavima Patriot i naprednim borbenim eskadrilama za suzbijanje iranskih prijetnji dronovima i projektilima.
Objekt pruža stratešku dubinu američkim snagama jer se nalazi dalje u unutrašnjosti u odnosu na baze uz obalu Zaljeva. Njegovi protuzračni sustavi ključni su za zaštitu saudijske energetske infrastrukture od prekograničnih napada.
🇺🇸🇸🇦🇮🇷 The US Air Force is building a massive aircraft fleet at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.— Monitor𝕏 (@MonitorX99800) June 21, 2025
Almost every arab country is facilitating U.S. forces. pic.twitter.com/ry22l6qfXu
6. Baze u Iraku i Siriji
U Iraku je ostalo manje od 2.000 američkih vojnika, koji su se uglavnom konsolidirali u zračnoj bazi Erbil u kurdskoj regiji nakon povlačenja iz baze Al Asad krajem 2025. godine. U Siriji oko 900 vojnika i dalje djeluje na izoliranim lokacijama poput garnizona Al-Tanf.
Unatoč smanjenom prisustvu, ove isturene snage ostaju najizloženije svakodnevnim napadima milicija povezanih s Iranom i vjerojatno bi bile prve žrtve u slučaju kopnene eskalacije.
NEW:— Megatron (@Megatron_ron) December 8, 2025
🇺🇸🇸🇾 US soldiers stationed at the 'Al-Tanf' base in Syria celebrate the one-year anniversary of the fall of Bashar Assad's government. pic.twitter.com/ONA6AodkmM
7. Incirlik Air Base, Turska
Ključno NATO središte u južnoj Turskoj, Incirlik skladišti američko taktičko nuklearno oružje i pruža logističku potporu operacijama na sjevernom Bliskom istoku. Iako Turska ima složen odnos s Washingtonom, baza ostaje ključno skladište za do 50 nuklearnih gravitacijskih bombi B61. Njezina lokacija omogućuje američkoj zračnoj sili projekciju moći u regiji sa sjevera, zaobilazeći iransku obranu. Teheran je upozorio Ankaru da ne dopusti korištenje baze za neprijateljske aktivnosti.
