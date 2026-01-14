Oglas

u slučaju rata

Ovih sedam američkih vojnih baza je u dometu iranskih projektila

author
N1 Info
|
14. sij. 2026. 22:42
Projektil
SERGEI SUPINSKY / AFP / Ilustracija

Od katarske baze Al Udeid do 5. flote u Bahreinu, ovo je 7 ključnih američkih vojnih baza na Bliskom istoku koje su u dometu iranskih projektila

Oglas

1. Al Udeid Air Base, Katar


Smještena jugozapadno od Dohe, ovo je najveći američki vojni objekt na Bliskom istoku, s približno 10.000 američkih vojnika. Služi kao istureno sjedište američkog Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), koje nadzire sve zračne operacije u regiji.

U bazi se nalazi Združeni centar za zračne operacije (Combined Air Operations Centre), koji kontrolira američke borbene zrakoplove, bombardere i nadzorne dronove diljem područja. Zbog svoje strateške važnosti, baza je primarna meta iranskih balističkih projektila u slučaju potpunog sukoba.

2. Naval Support Activity Bahrain

Bahrein je dom Pete flote američke ratne mornarice, ključnog pomorskog središta zaduženog za sigurnost Perzijskog zaljeva i Crvenog mora. Objekt prima oko 9.000 vojnog osoblja i pruža potporu udarnim skupinama nosača zrakoplova te brodovima za protuminsko djelovanje.

Smješten izravno preko Zaljeva nasuprot Iranu, baza je od presudne važnosti za održavanje protoka nafte kroz Hormuški tjesnac. Teheran je izričito prijetio ovom zapovjedništvu zbog njegove uloge u provođenju pomorskih sankcija.

3. Camp Arifjan, Kuvajt (3 / 7)

Kamp Arifjan služi kao glavna logistička okosnica američke kopnene vojske na Bliskom istoku te ugošćuje tisuće vojnika i unaprijed raspoređenu oklopnu tehniku južno od grada Kuvajta. Djeluje u tandemu sa zračnom bazom Ali Al Salem, koja se nalazi samo 40 kilometara od iračke granice. Dok Arifjan pruža stratešku dubinu, istureni položaj Ali Al Salema čini ga ključnom polaznom točkom za letove prema Iraku, što ga stavlja u neposredni domet kratkodometnih projektila koje ispaljuju iranske savezne milicije, piše WioNews.

4. Al Dhafra, Ujedinjeni Arapski Emirati


Smještena u blizini Abu Dhabija, Al Dhafra je domaćin 380. ekspedicijskog krila američkog ratnog zrakoplovstva i oko 3.500 do 5.000 vojnika. Baza upravlja naprednim stealth lovcima F-35 i bespilotnim letjelicama MQ-9 Reaper koje se koriste za izviđačke misije iznad Zaljeva. Snažno je branjena sustavima Patriot i THAAD, koji su ranije presretali napade regionalnih protivnika. Iran ovu bazu vidi kao ključno polazište američke zračne nadmoći u regiji.

5. Prince Sultan Air Base, Saudijska Arabija

Smještena južno od Rijada, ova baza ponovno je dobila na važnosti 2019. godine i danas ugošćuje oko 2.500 do 2.700 američkih vojnika. Opremljena je sustavima Patriot i naprednim borbenim eskadrilama za suzbijanje iranskih prijetnji dronovima i projektilima.

Objekt pruža stratešku dubinu američkim snagama jer se nalazi dalje u unutrašnjosti u odnosu na baze uz obalu Zaljeva. Njegovi protuzračni sustavi ključni su za zaštitu saudijske energetske infrastrukture od prekograničnih napada.

6. Baze u Iraku i Siriji

U Iraku je ostalo manje od 2.000 američkih vojnika, koji su se uglavnom konsolidirali u zračnoj bazi Erbil u kurdskoj regiji nakon povlačenja iz baze Al Asad krajem 2025. godine. U Siriji oko 900 vojnika i dalje djeluje na izoliranim lokacijama poput garnizona Al-Tanf.

Unatoč smanjenom prisustvu, ove isturene snage ostaju najizloženije svakodnevnim napadima milicija povezanih s Iranom i vjerojatno bi bile prve žrtve u slučaju kopnene eskalacije.

7. Incirlik Air Base, Turska

Ključno NATO središte u južnoj Turskoj, Incirlik skladišti američko taktičko nuklearno oružje i pruža logističku potporu operacijama na sjevernom Bliskom istoku. Iako Turska ima složen odnos s Washingtonom, baza ostaje ključno skladište za do 50 nuklearnih gravitacijskih bombi B61. Njezina lokacija omogućuje američkoj zračnoj sili projekciju moći u regiji sa sjevera, zaobilazeći iransku obranu. Teheran je upozorio Ankaru da ne dopusti korištenje baze za neprijateljske aktivnosti.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Al Dhafra Incirlik Air Base američke baze američke baze na bliskom istoku iranski napad napad irana teheran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ