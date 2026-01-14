Oglas

"nedvosmislen odgovor"

VIDEO / Trump pokazao srednji prst radniku dok je obilazio Fordovu tvornicu

N1 Info
14. sij. 2026. 06:58
Donald Trump je u utorak nekome pokazao srednji prst, navodno kao odgovor na povike da je “zaštitnik pedofila”, dok je obilazio Fordovu tvornicu u Michiganu.

Trump je utorak poslijepodne proveo obilazeći Fordov kompleks River Rouge u Dearbornu prije nego što je održao govor u Detroit Economic Clubu.

Stranica za celebrity vijesti i tračeve TMZ podijelila je kratak video u kojem se vidi zbunjena reakcija američkog predsjednika na nekoga tko ga vrijeđa izvan kadra, tijekom koje se čini da pokazuje taj gest, piše Guardian.

U kratkoj snimci može se čuti osoba kako viče, dok Trump gleda dolje s ograde. TMZ tvrdi da je Trump vikao psovke prije nego što je pokazao srednji prst.

Bijela kuća: "Primjeren i nedvosmislen odgovor Trumpa"

Direktor komunikacija Bijele kuće, Steven Cheung, nije potvrdio je li Trump pokazao srednji prst, ali je u izjavi za Guardian rekao da je Trump dao “primjeren i nedvosmislen odgovor” kada je “neki luđak divlje vikao psovke u potpunom napadu bijesa”.

TJ Sabula, 40-godišnji radnik na proizvodnoj liniji u tvornici i član sindikata United Auto Workers Local 600, rekao je za Washington Post da je on bio taj koji je dovikivao Trumpu. Dodao je da je suspendiran s posla dok traje istraga.

Glasnogovornik Forda rekao je za TMZ da su uglavnom ponosni na to kako su njihovi zaposlenici predstavljali tvrtku i da je to bio “sjajan događaj”. No dodali su da ne odobravaju “da itko govori išta neprikladno” u njihovim prostorima. “Kada se to dogodi, imamo proces za rješavanje toga, ali ne ulazimo u konkretna pitanja vezana uz osoblje”, rekli su.

Povici i Trumpova reakcija na njih dolaze u trenutku kada se Trumpova administracija suočava sa sve većim pritiskom da objavi takozvane Epsteinove spise, dokumente za koje se očekuje da će detaljnije razotkriti poslove osramoćenog financijera i seksualnog trgovca ljudima.

Teme
Donald Trump Epsteinovi spisi

